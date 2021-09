PSD cere plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică

Mihai Tudose a anunţat că PSD cere o plafonare a preţurilor la gaze şi energie electrică pe o perioadă de şase luni. Europarlamentarul acuză autorităţile că au lăsat piaţa liberă chiar atunci când producţia naţională este sub nivelul necesar.

PSD cere plafonarea preţurilor la gaze şi energie electrică. Mihai Tudose a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că este necesară plafonarea preţului la gaze şi energie electrică pe o perioadă de şase luni, timp în care autorităţile trebuie să ia măsuri pentru a rezolva deficitul de energie cu care se confruntă România.

„Au lasat piata libera in cel mai prost moment cu putinta, moment in care productia nationala este mult sub necesar. Atragem atentia ca daca in cateva luni guvernul nu se va apuca de investitii şi nu va redeschide coplexul energetic de la Mintia, Iernutul, la anu ar trebui sa intre in revizie cele doua grupuri de la centrala nucleara, deficitul de energie va fi mai mare.

Nu exista o solutie miraculoasa care sa indrepte peste noapte lucrurile. Solutiile trebuiau deja implementate. Este al 12-lea ceas. Daca si acum vor scapa din mana lucrurile, ele vor avea efecte in economie pe ani de zile. Au la dispoziţie cateva luni ca sa regleze aceste lucruri.”, a declarat Mihai Tudose în cadrul conferinţei de presă.

Facturile la electricitate şi gaze au crescut spectaculos, spre disperarea a tot mai mulţi români care s-au trezit cu sume uriaşe de plată după liberalizarea pieţei. Datele Institutului Național de Statistică arată că tarifele pentru curent și gaze au crescut cu 23%, respectiv 20%, din decembrie 2020 și până în iulie 2021. Mai mult, creşterile nu se vor opri prea curând. Unii români se plâng că au fost înştiinţaţi că valoarea facturilor va creşte chiar şi cu 200%.

„Mergeți pe piața concurențială, liberă, alegeți cea mai bună ofertă. Nu stați pe piața serviciului universal! Primul care e pe listă, mai sunt 2-3 la același preț, este compania noastră, Hidroelectrica, oferă același preț, 0,225 lei pe kWh, faceți contracte!”, spunea ministrul Energiei, Virgil Popescu.

În aceste condiţii, românii sunt sfătuiţi să îşi optimizeze consumul pentru a nu face risipă. Una dintre recomandările specialiştilor este de a nu mai lăsa televizorul în priză atunci când pleacă de acasă, să cumpere becuri cu led şi să-şi modernizeze sistemul de iluminat.