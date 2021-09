Și-a transpus momentele grele din viață în tatuaje!

Teodora Cucu, cea mai bună gimnastă de aerobic din România, merge la Europeanul din Italia cu gânduri mari: să câștige patru medalii de aur. Tânăra e pasionată de tatuaje, iar unul dintre ele îi acoperă tot șoldul drept, acolo unde în urmă cu câțiva ani, a suferit o intervenție chirurgicală dificilă.

La 21 de ani, Teodora Cucu a pierdut șirul medaliilor pe care le-a câștigat la gimnastică aerobică. Tânăra se pregătește câte 6 ore pe zi pentru Campionatul European din Italia care va începe pe 17 septembrie și de unde vrea să se întoarcă acasă cu 4 medalii de aur.

Pentru Teo aceste este primul an la seniori.

„Am un program destul de încărcat, mă trezesc, vin la primul antrenament, apoi facultate, după, urmează al doilea antrenament, iar seara, merg câte patru ore la sala de CrossFit acolo unde antrenez” –Teodora Cucu, medaliată cu aur în proba de grup la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Baku.

Pe lângă gimnastica aerobică, Teo mai are o pasiune:tatuajele! Sportiva are patru desene, inspirate din filozofia ei de viață, dar și din momentele grele prin care a trecut.

„ Două dintre ele sunt citate, al treilea este povestea unei operații prin care am trecut când eram mai mică, iar al patrulea ceva ce mă reprezintă pe mine, o floare de lotus. Eram într-o perioadă mai grea, iar un moment din viață m-a făcut să îmi dau seama că nu trebuie să fiu atât de tristă și să iau lucrurile așa cum erau și trebuia să trec peste” – Teodora Cucu, medaliată cu aur în proba de grup la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Baku.

Tatuajul care atrage toate privirile este cel care îi acoperă tot șoldul drept.

„ Desenul de pe șold reprezintă un schelet în brațele căruia stă o fată. Fiecare detaliu al desenului ilustrează un moment prin care am trecut. Scheletul ține fata pe spate, iar mâna este așezată exact pe șold” – Teodora Cucu, medaliată cu aur în proba de grup la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Baku.

A început cu gimnastica ritmică

Teo a început să practice gimnastica ritmică la câțiva ani, iar la 9 a suferit o intervenție chirurgicală și a fost nevoită să renunțe.

„Din 2009 până în 2017 am făcut gimnastica aerobică, am continuat, în 2017 o altă intervenție chirurgicală și anul acesta în februarie am revenit” – Teodora Cucu, medaliată cu aur în proba de grup la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Baku.

Sportiva dezvăluie că atunci când s-a hotărât să renunțe la gimnastică, un an nu a vrut să mai audă de niciun fel de mișcare, dar nu i-a ieșit.

„Mi-am dat seama că asta sunt eu, că nu pot să stau fără să fac ceva, dacă stau o zi maxim două nu pot. Am început să dansez, să fac acrodance, iar din 2019 la începutul anului am început să mă antrenez pe crossfit, parte de pregătire fizică, forță” –Teodora Cucu, medaliată cu aur în proba de grup la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică de la Baku.

România are 23 de sportivi în lotul de CE

Cu 23 de sportivi, 13 seniori și 10 juniori a ajuns delegația României la Pesaro, în Italia, acolo unde între 17-19 septembrie vor avea loc Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică.

Din lotul de seniori fac parte sportivii: Alin Mihai Popa, Gabriel Bocșer, David Gavrilovici, Daniel Țavoc, Teodora Mădălina Cucu, Mihaela Sarmiza Niculescu, Alina Radu, Sandra Cristina Dincă, Steliana Nicoleta Stoenescu, Flavia Sebastiana Sentea, Andreea Selena Șotângă, Maria Bianca Becze și Roberta Ecaterina Pleșa.

Din lotul de juniori fac parte sportivii: Daria Mihaiu, Claudia Gheorghe, Claudia Ristea, Larisa Suiu, Mirela Frîncu, Darius Branda, Mădălin Boldea, Leonard Manta, Vlăduț Popa și Vlad Siminea.

Claudia Ristea are 16 ani și este om de bază la lotul național de juniori

„Pentru mine este un vis împlinit faptul că am ajuns la lotul național! Vom merge la Pesaro să câștigăm medalia de aur la trio, iar la individual vreau un loc pe podium” – Claudia Ristea, componentă a lotului național de juniori de gimnastică aerobică a României.

Ce este gimnastica aerobică?

Gimnastica aerobică este un sport care se practică pe parchet cu o încălțăminte specială, asemănătoare tenișilor. Această ramură a gimnasticii are 4 categorii: 9-11 ani, 12-14 ani, 15-17 ani și seniori. Gimnastica aerobică cuprinde 5 probe: individual feminin, individual masculin, cuplu, o probă formată din doi, băiat-fată, trio, format din trei sportivi, fete, băieți, o fată și doi băieți, două fete și un băiat, grup, format din cinci sportivi și aerobic dance, cu șase sportivi la juniori și opt la seniori.