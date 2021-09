Kelemen Hunor, apel la liderii PNL și USR PLUS: „Trebuie să dăm ce aşteaptă electoratul. Împreună putem pune pe picioare coaliţia din 2020!”

Kelemen Hunor a declarat, vineri, la Congresul UDMR că, după 2008, niciun guvern nu a reuşit să îşi ducă mandatul început la bun sfârşit. Liderul UDMR spune că „trebuie să facem un efort comun, împreună să punem pe picioare coaliţia din 2020”. „Coaliţia înseamnă compromis, dialog, înţelegerea celuilalt. A doua opţiune este un guvern minoritar. Trebuie să dăm ce aşteaptă electoratul, ce aşteaptă cetăţenii”, avertizează Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor cere PNL şi USR PLUS să se aşeze la masa negocierilor şi „să facem un efort comun, împreună să punem pe picioare coaliţia din 2020”.

„Sezonul politic de toamnă a început cu o tensiune nedorită în coaliţie. A început acest sezon politic de toamnă cu congresul nostru, vine congresul PNL, apoi cel al USR PLUS. Acum aproape un an ne-am aşezat la masă şi am spus că vom avea o guvernare stabilă, pentru patru ani. (…) Noi trebuie să facem un efort comun, împreună să punem pe picioare coaliţia din 2020. Coaliţia înseamnă compromis, dialog, înţelegerea celuilalt. A doua opţiune este un guvern minoritar. Trebuie să dăm ce aşteaptă electoratul, ce aşteaptă cetăţenii. Cu aceste gânduri vă mulţumesc că sunteţi alături de noi. (…) Doresc să spunem peste ani că deciziile noastre au fost ghidate de înţelepciune şi de grija pentru cetăţean”, a afirmat Kelemen Hunor, în discursul ţinut vineri, la debutul Congresului UDMR.

Kelemen Hunor a amintit că din 2008 niciun guvern nu şi-a dus mandatul la bun sfârşit.

„Am făcut ieri un calcul. După 2008 niciun guvern nu a reuşit să stea patru ani să ducă mandatul început la bun sfârşit. În 13 ani 13 guverne, nu am luat în calcul guvernele interimare. E un lucru care ne pune pe gânduri. Cum se poate ajunge la eficienţă când aproape în fiecare an se schimbă guvernul?”, a arătat Kelemen Hunor.