USR-PLUS îi dă replica lui Cîţu: „Rămânem pe poziţii. Nu refacem guvernarea cu Florin Cîţu!”

Atât Florin Cîţu, cât şi Ludovic Orban s-au delimitat de PSD şi au cerut refacerea coaliţiei cu USR-PLUS, Rareş Bogdan invitându-l chiar pe Dacian Cioloş în Guvern.

Parlamentarii USR-PLUS au început să reacționeze, sâmbătă, după ce președintele Klaus Iohannis a zis la Congresul PNL că nu există motive pentru schimbarea premierului Florin Cîțu.

Oana Țoiu, deputat USR-PLUS: „E Congresul PNL si isi aleg presedintele. Treaba lor. Dar inteleg ca dau pe surse ca toate taberele negociaza cu noi. Ei bine, treaba mea e totusi pe cine voi mai vota premier. Si Citu niciodata nu va mai primi acest vot, asa cum nu m-as mai urca in o masina cu un sofer care trage repetat brusc de volan si intra cu masina in parapeti in loc sa isi vada de drum inainte. Cum sa ma mai urc o data si sa mai lasam o tara cu el la volan? De gresit nu e exclus sa mai gresim in politica, asta nu pot sa promit, dar greseala Citu nu o vom repeta.

Iulian Bulai, deputat USR PLUS: „#echipacastigatoare insinuează acum că ne întoarcem la guvernare acceptând premier pe Florin Cîțu. Nimic mai fals. Rămânem pe poziții. Nu refacem guvernarea cu Florin Cîţu. El va rămâne premier doar cu sprijinul PSD. Succes, colegi și colege din PNL!”