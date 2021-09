Liderul AUR, George Simion, revoltat: „Nu cred că PNL este altceva decât un frăţior mai mic şi de multe ori mai prost al PSD”

Preşedintele AUR George Simion susţine că nu va face niciodată o alianţă politică cu USR-PLUS, dar recunoaşte că momentan ambele formaţiuni sunt unite de dorinţa de a debarca guvernul Cîţu.

George Simion a explicat parteneriatul de conjunctură în care AUR se află cu USR-PLUS, deşi membrii ambelor partide s-au atacat reciproc din prima zi de după alegerile parlamentare, liderii USR-PLUS susţinând chiar, în repetate rânduri, că AUR ar trebui izolat complet pe scena politică, pentru că este o formaţiune de extremă dreaptă.

„Din prima zi ne-am propus sa daramam guvernu Citu. Ne-am adresat celorlalte partide, PSD a avut oscilatii, USR au avut probleme in coalitie si au marsat la initiativa noastra, speram sa nu faca o intoarcere la 180 de grade. Noi suntem unici, nu mai exista un partid patriotic in Parlament de foarte mult timp. Ma refer la felul in care anul trecut, de exemplu, in timpul pandemiei, s-au raportat la inchiderea bisericilor. Un partid autentic de dreapta trebuie sa lupte pentru libertatea individuala. Nu cred ca PNL e altceva decat un fratior mai mic si de multe ori mai prost al PSD.

A fost multa propaganda. Noi intelegem ca in multe studiouri nu suntem invitati, iar in altele suntem doar ca un parti mic in Romania, dara asta este pentru ca in ultimii ani nu a existat o opozitie reala.

Noi nu am facut o alianta si nu o sa facem niciodata o alianta cu USR. Cu siguranta noi vom prelua puterea in Romania, speram chiar in 2024. Am vazut ce au facut Nasui, Vlad Voiculescu, absolut dezastruos”, a spus Simion la Prima TV.

În ce priveşte poziţionarea partidului AUR pe scena politică şi doctrina sa, George Simion a explicat că formaţiunea pe care o conduce este, în primul rând, una anti-sistem.

„In momentul asta este o lupta la nivel international intre globalisti si patrioti. In Romania inca e o lupta intre partidele sistemului, ale serviciilor de informatii si partidul nostru. Credca suntem de acord cu totii ca in acest moment nu exista control parlamentar asupra serviciilor de informatii. Toti cei cu care vorbesc pe holurile Parlamentului sunt speriati de servicii. Eu nu sunt, nu am nimic de ascuns si nu cred ca sunt atotputernice.”, a declarat preşedintele AUR.

George Simion a comentat afirmaţiile premierului Cîţu, care l-a acuzat că ar fi „omul Rusiei”, ba chiar a afirmat că liderul AUR ar fi plătit de Ambasada Rusiei.

„Exclus. Florin Citu spune multe aberatii in goana lui de a deveni cel mai important om in stat dupa Iohannis. Noi ne-am luptat cu Federatia Rusa si cu propaganda ei, noi vrem sa recuperam Basarabia si consideram Federatia Rusa cel mai mare dusman al Romaniei in ultimii 200 de ani. Trebuie sa apartinem Uniunii Europene, unei Europe unite. Criticam globalismul fara sens, politica verde a UE, dar vrem sa fim intr-o Uniune a statelor. Nu ne dorim sa cedam suveranitatea statului catre Bruxelles. Intre Germania si Rusia sunt legaturi puternice, au fost prieteni, dupa aia s-au certat, iar cand s-au certat am avut de suferit noi, Polonia etc. Nu cred ca politica noastra de obedienta fata de Berlin si Bruxelles este in favoarea noastra”, a adăugat George Simion.