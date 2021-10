Primarul Daniel Stanciu Viziteu demontează „minciunile” PSD Bacău: Primăria Municipiului Bacău a finalizat proiectul rezervei de apă!

Primarul USR al municipiului Bacău, Daniel Stanciu Viziteu, demontează, într-o postare incendiară pe pagina de Facebook, „minciunile” pesediștilor din Bacău.

„Continuăm eforturile pentru a îmbunătăți infrastructura de apă canal în beneficiul băcăuanilor.

În pofida virulentei propagande PSD Bacău și a minciunilor cu care intoxică opinia publică, realitatea este alta!

Proiectul de modernizare a rețelei de apă din municipiul Bacău este întârziat în mod nepermis de mult și nu întâmplător, întrucât cei care se ocupă de acesta sunt CRAB și ADIB, ambele sub tutela PSD Bacău.

În alte orașe cum ar fi Iași, Focsani, Galati, Alba Iulia, Constanta si multe altele, proiecte similare au fost licitate cu succes, existând numeroși ofertați. În municipiul Bacău licitația organizată de CRAB a eșuat de două ori sub atenta îngrijire a PSD Bacău, întârziindu-ne astfel începerea executării acestor reabilitări esențiale pentru comunitatea locală.

Întârzierea investiției nu afectează doar modernizarea rețelei de apă/canal dar ne opreste și modernizarea a 36 de străzi (din cele 70 de strazi de pământ) din Bacău. Băcăuanii cei mai afectati de întârzierile produse sunt cei care locuiesc in cartierele Serbanesti, Gheraiesti si CFR unde nu putem asfalta până când CRAB nu începe o dată lucrările. Si PSDistii știu asta dar nu le pasă ba chiar își doresc întârzierile.

Primăria Municipiului Bacău a finalizat proiectul rezervei de apă, însă CRAB a inventat tot felul de opreliști pentru a împiedica recepția acestui obiectiv.

Mâine voi avea o întâlnire cu cei din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) pentru a vedea cine se face vinovat de întârzieri și ce măsuri se pot lua.

Atenționez încă o dată PSD Bacău că în joc este sănătatea și bunăstarea a sute de mii de băcăuani și ar trebui să înceteze cu interesele materiale si electorale pe care le au în derularea acestui proiect de sute de milioane de euro. Cât despre clamata iesire a Municipiului Bacău din ADIB, singurul comentariu pe care îl fac este că rolul unei asemenea entități este acela de a servi interesul general al locuitorilor de pe raza UAT-urilor membre, nu să protejeze “interesele unor actionari minoritari” așa cum afirma presedintele ADIB de la PSD.

Problema pentru băcăuani nu o reprezintă neapărat ADIB-ul ca structura instituțională creată în scopul realizarii investițiilor la nivel regional, ci conducerea vremelnică a acestei instituții care acționează doar în scopul blocării investițiilor necesare în sistemul de apă-canal!

Proiectul de apa canal al Bacăului face parte din perioada de programare 2014-2020, dar nu are cheltuit niciun leu pe lucrări la finalul anului 2021! Putem trage singuri concluzia ce șanse există pentru pierderea banilor! Speranța conducerii CRAB și ADIB este in fazarea proiectului pe exercițiul financiar 2021-2027 și astfel tergiversarea lucrărilor până in campania electorală din 2024, in timp ce in mod ipocrit clamează interesul cetățenilor!

Nu voi permite PSD Bacău să continue cum a făcut-o de 30 de ani. Vremea baronilor roșii este la apus”, a precizat primarul Daniel Stanciu Viziteu.