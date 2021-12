Raed Arafat trage un semnal de alarmă: Varianta Omicron este mult mai contagioasă ca Delta. După sărbători vom avea o creștere a numărului cazurilor!

Valul 5 al pandemiei va fi cel puțin unul „amestecat”, dat de tulpina nouă Omicron și de cea care e dominantă acum, Delta, dar este posibil ca ultima, fiind mult mai contagioasă, să devină dominantă, crede Raed Arafat, şeful DSU.

Raed Arafat spune că Omicron va ajunge „fără îndoială” și în România și este posibil ca o nouă creștere a cazurilor să se petreacă imediat după sărbători, începând din ianuarie.

„E posibil ca luna ianuarie să fie pentru România o lună în care va începe o creștere a cazurilor, după sărbători, ca urmare a deplasărilor – cei care vin în țară, cei care pleacă din țară în concedii și care se întorc. E posibil să vedem ce am văzut și după perioada verii, adică o creștere nouă a cazurilor și un val nou. Este posibil, nu este exclus”, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat al MAI Raed Arafat cred că România este avantajată în problema răspândirii variantei Omicron de faptul că nu are zboruri directe către Africa de Sud.

„Situația noastră este cumva favorabilă în acest moment, pentru că nu avem zboruri directe cu zona care este mai afectată (de Omicron – n.r.), zona Africii de Sud. Am recuperat unii cetăţeni de acolo, sub un control foarte strict de carantinare, de testare, de toate aceste aspecte şi aşa am descoperit cele trei cazuri care oricum erau carantinate de când au intrat în ţară. După care s-a luat măsura ca cetăţenii ţărilor terţe, care nu sunt cetăţeni europeni, să nu poată intra în România la acest moment pe următoarele săptămâni, plus persoanele care vin de acolo, obligatoriu carantinare, indiferent de statusul lor de vaccinat, nevaccinat, testat, netestat se carantinează, cel puţin pentru 10 zile, cu un test la a opta zi. Aceste măsuri ar trebui să încetinească sau să limiteze intrarea variantei din zonele care sunt mai afectate”, a arătat Raed Arafat la Digi24.