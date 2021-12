Festivalul SoNoRo a aniversat 15 ani de existență în celebra sală de concert Carnegie Hall din New York

Festivalul SoNoRo a aniversat retroactiv 15 ani de existență, împliniți anul trecut, în 2020. Din cauza restricțiilor cunoscute, concertul programat la Carnegie Hall a fost reprogramat anul acesta, la începutul lunii decembrie, susținut și în contextul Zilei Naționale a României.

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a fost fondat de violistul Răzvan Popovici și de pianista Diana Ketler, fiind considerat unul dintre cele mai rafinate festivaluri de muzică de cameră din Europa de Est. Prin misiunea de a aduce muzica de cameră în prim-planul vieţii culturale româneşti, acest festival a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. Pe lângă parteneriate tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim şi Carnegie Hall din New York.

De la deschiderea sa în 1891, Carnegie Hall a stabilit un standard internațional de excelență muzicală, reprezentând un loc în care au susținut concerte cei mai buni artiști din lume. Piotr Ilici Ceaikovski, Antonin Dvořák, Gustav Mahler, Béla Bartók, George Gershwin, Pablo Casals, Mstislav Rostropovich, Yo-Yo Ma, Yehudi Menuhin, Joshua Bell, Maria Callas, Luciano Pavarotti, dar și Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Miles Davis și The Beatles sunt doar câteva nume de compozitori și interpreți de muzică clasică, dar și de alte genuri, care au fost invitați să concerteze în prestigioasa sală Carnegie Hall.

În acest an, revenind pentru a treia oară la Carnegie Hall (după ce a marcat al cincilea și al zecelea an de festival), SoNoRo a fost reprezentat de Ansamblul Raro, compus din violonistul Alexander Sitkovetsky, violistul Răzvan Popovici, violoncelistul Bernhard Naoki Hedenborg și pianista Diana Ketler. Programul a cuprins „Serenade lointaine” și Rapsodia română nr. 1 de George Enescu, într-un aranjament pentru cvartet cu pian de Thomas Wally și Cvartetele cu pian nr. 1 în do minor de Gabriel Fauré, respectiv nr. 2 în mi bemol major de Antonín Dvořák.

„Suntem recunoscători că am ajuns din nou aici, la Carnegie Hall, și că am celebrat cei 15 ani ai Festivalului SoNoRo! A fost un drum lung și important, care a implicat de-a lungul anilor seriozitate și perseverență, dar și muzicieni excepționali, sponsori și parteneri care au avut mereu încredere în viziunea noastră și o echipă care a înțeles ce ne-am dorit Diana Ketler și cu mine, astfel încât am reușit să continuăm an de an și să ajungem acum, în 2021, la 16 ani de existență. Sunt nespus de fericit că am reprezentat România, de Ziua Națională, în acest spațiu cu un istoric muzical copleșitor și pot doar să vă spun că acest moment este o sursă de inspirație pentru ceea ce vom face mai departe. Le mulțumesc foarte mult partenerilor acestui concert – Institutul Cultural Român din New York și Ra-Entertainment”, a declarat Răzvan Popovici, Directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Un fragment din timpul concertului poate fi urmărit aici: https://bit.ly/3y3EuQD.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (16 ani), SoNoRo-Inteferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (15 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (9 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (9 ani) și SoNoRo Musikland, festival dedicat tradițiilor și patrimoniului arhitectural din Transilvania (3 ani).

Credit foto: Johnny Vacar