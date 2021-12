Concluziile lui Alin Petrache la final de 2021:”Am avut un an bun, iar în 2022 sper să vină calificarea la Cupa Mondială”!

Șeful Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a făcut bilanțul, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ, al forului pe care-l conduce.

CUM A FOST 2021 PENTRU FRR – LA NIVEL DE SENIORI –„A fost un an bun din punct de vedere al rezultatelor competiționale, suntem vicecampioni europeni, asta înseamnă că în acest moment suntem pe un loc de calificare directă la Cupa Mondială și așteptăm meciurile de anul viitor. Am avut o vară bună, cu meciul cu Argentina, am ținut-o în șah până în minutul 77 și acest lucru este ceva. În toamnă ne-a părut rău că nu am putut juca acasă împotriva Uruguayului, dar am jucat acasă cu Tonga și am reușit să câștigăm”.

LA U18 și U20 – „Am avut meciuri bune, dar trebuie să mai ridicăm un pic nivelul campionatului intern, pentru că am avut meciuri puține, asta și datorită contextului pandemic”.

LA RUGBY FEMININ – „Ghindele au avut un parcurs bun internațional, au avut participări și clasări fruntașe la diverse competiții”.

SITUAȚIA MATERIALĂ – „Am avut și greutăți din punct de vedere financiar, și noi, ca și alții am avut probleme cu finanțarea, toată lumea se plânge, nu mai sunt bani în piață, sponsorii și partenerii pot veni aproape de noi, dar din ce în ce mai puțini”.

CEL MAI BUN MECI AL STEJARILOR DIN 2021

„Un meci fantastic l-am făcut împotriva Argentinei, singura echipă care a bătut anul acesta Noua Zeelandă, am inaugurat atunci stadionul Arcul de Triumf”.

PARTIDELE DISPUTATE FĂRĂ SPECTATORI

„Situația pandemică este dificilă în Europa, sunt mii de cazuri zilnice, sper să nu se ajungă și la noi la fel și să fim nevoiți să jucăm iar fără spectatori, pentru că este dureros. M-a durut că a trebuit să jucăm meciurile fără spectatori sau în diferite țări europene, în loc să le disputăm la noi pe stadion. E greu din punct de vedere al jucătorului să joace acasă și să nu fie susținut și împins de la spate de public, al 16-lea jucător”.

DEZAMĂGIRILE DIN 2021

„Am avut și dezamăgirea în 2021 că nu am putut să le ofer sportivilor de la juniori mai multe zile de cantonament, am avut sincope din punct de vedere al pregătirilor, dar nu am ce să le reproșez din punct de vedere uman, rugbistic, onoare, inimă, ca patriotism. Ne batem cu echipe puternice ale Europei și sper să ținem steagul sus în continuare”.

OBIECTIVELE PENTRU 2022 – „Sper ca anul care vine să ne aducă binemeritata calificare la Cupa Mondială, cred că suntem singurul sport de echipă din țară care este atât de aproape de o competiție atât de importantă. Începem pe 6 ianuarie pregătirea, avem două luni jumătate de foc, vom sta în cantonament până pe 19 martie, sper cu folos. Dacă vom termina pe primul sau al doilea loc european, vom putea să ne calificăm direct la Cupa Mondială.

Foto: FRR.