Profi revine cu forțe proaspete în parteneriatul cu Federația Română de Handbal

Duminică, la Cluj-Napoca, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia s-a lansat noul parteneriat dintre Federația Română de Handbal și Profi Rom Food.

“Credem în forța handbalului românesc, în contribuția lui la educarea unui tineret sănătos și la promovarea imaginii României în general,” a declarat Pawel Musial, Directorul general Profi Rom Food.

“Susținând echipa națională feminină timp de mai mulți ani am putut remarca eforturile consecvente ale FRH, iar asta ne-a determinat să ne extindem susținerea către toate tipurile de activități pe care le promovează federația”, a mai precizat acesta.

”Sportul condensează câteva valori care se regăsesc și în alte industrii: muncă, echipă, rezultate! Faptul că Profi a devenit partener principal al F.R.H. arată că împărtășim aceleași valori și gânduri de viitor”, a afirmat Alexandru Dedu, Președintele FRH.

„O prioritate a magazinelor Profi este să acorde copiilor cât mai multe șanse de a se dezvolta armonios; de aceea contribuim cu entuziasm la desfășurarea proiectului Plan Talent, al FRH, prin care cei mai talentați copii din toată țara au acces la antrenamente cu cei mai experimentați antrenori din România, inclusiv cu antrenorii loturilor naționale”, a adăugat Călin Costinaș, Director general adjunct Profi.

La rândul său, Cristina Vărzaru a declarat: ”Apreciez foarte mult continuarea parteneriatului cu Profi, care vine într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, în care cheltuielile au crescut din cauza pandemiei. Sper ca parteneriatul să aducă ambelor parți implicate performanțele dorite”.

”Cred că am început un an bun, echipa evoluează foarte bine. Am schimbat generația de jucători, avem jucători tineri și avem nevoie de timp. Pentru a putea continua, este important să fim responsabili. Cred că suntem pe un drum bun și asta este tot ceea ce contează”, a spus Xavier Pascual.

Conferința s-a desfășurat la sala Horia Demian și a fost transmisă în direct pe paginile de facebook ale Profi și FRH.

Cu peste 1560 de magazine, Profi este rețeaua de retail alimentar cu cea mai mare acoperire geografică de la noi, iar prin cei peste 26.000 de angajați în magazine integrate și partener este cel mai mare angajator privat din România.