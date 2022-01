Asociația Centrul pentru Politici Locale a lansat PETIȚIE pentru repornirea mineritului

Asociația Centrul pentru Politici Locale a lansat o PETIȚIE pentru repornirea mineritului și îi invită să o semneze pe toți cei care cred că România poate deveni o țară puternică prin exploatarea resurselor naturale. Țara noastră are bogății de subsol foarte mari, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, dar și resurse extrem de prețioase și rare.

Petiția privind redeschiderea exploatărilor miniere se regăsește la adresa https://www.petitieonline.com/o_ni_economic_poate_readuce_romania_acolo_unde_ii_este_locul__petiie_pentru_schimbarea_strategiei_economice_i_repornirea_mineritului (click pentru a o citi și semna)

După ce, în ultimele luni, a adresat o scrisoare deschisă Guvernului României și a arătat voința mai multor foști minieri, privind repornirea mineritului, Asociația Centrul pentru Politici Locale inițiază un nou demers civic prin care invită oamenii să semneze această petiție.

Pentru anumite zone montane și mai sărace din România, în care locurile de muncă lipsesc cu desăvârșire, mineritul reprezintă o șansă la viață. Este cunoscută tendința oamenilor din aceste zone de a lua calea străinătății ceea ce va face ca declinul demografic al țării noastre să se accentueze.

”România are urgentă nevoie de o ”economie civică”, o economie bazată pe adevăr și unitate națională. Transformarea unui HANDICAP în avantaj de nișă economică precum exploatatrea resurselor țării cu scopul final de a asigura o independență DE FACTO pe piața internațională a resurselor minerale. Ideea unei dezvoltări durabile a economiei actuale este incompatibilă cu ce s-a întâmplat în România în ultimii 32 de ani. Noi, Centrul Pentru Politici Locale, am avut în ultimii 3 ani sute de discuții cu analiști economici, profesori academicieni, investitori, oameni politici iar împreună am încercat să găsim soluții, avem strategii și ne asumăm o implicare directă în procesul de repornire a Industriei Extractive în România. Vă invit să fiți alături de noi în demersul inițiat . Acesta este un mesaj pentru toți oamenii care vor să muncească în țara aceasta, acasă ! Înainte de orice, în primul rând să fim mândri că avem o țară care poate hrăni, ea însăși, alte multe țări.” – a precizat președintele Centrului Pentru Politici Locale, Radu Ciobotea.

Un număr mare de semnături va reprezenta un motiv în plus pentru autoritățile statului să își îndrepte atenția spre acest sector care va aduce României și românilor un plus important de prosperitate.

De asemenea, solicităm Parlamentului să revizuiască Legea Apelor, Legea Minelor și Legea Mediului, astfel încât acestea să nu intre în contradicție, iar mineritul să se poată realiza în bune condiții.

Redeschiderea exploatărilor miniere este singura șansă pe care România o are pentru relansarea economică, în contextul în care avem importante zăcăminte de aur, argint și cu metale rare, extrem de valoroase.

Repornirea mineritului trebuie realizată cu respectarea legilor privind acordarea redevențelor, cu protejarea mediului înconjurător și cu respectarea tuturor normelor europene în materie și după consultarea tuturor actorilor implicați, inclusiv primării și consilii județene.

Relansarea acestui domeniu va oferi avantajul direct, prin crearea locurilor de muncă, dar și indirect, prin faptul că banii câștigați vor fi cheltuiți și investiți tot la nivel local.

Din 2019 și până în prezent, Centrul pentru Politici Locale, alături de partenerii săi, se implică direct și nemijlocit în problemele de mediu ce afectează comunitățile locale și soluționează, prin forțe proprii, aspecte ce țin de siguranța și sănătatea populației din fostele zone miniere unde problemele de mediu pot produce efecte negative.

În contextul pandemiei, asociația a împărțit echipamente sanitare de protecție mai multor instituții publice și persoane vulnerabile, cu scopul de a fi alături de semenii noștri. Astăzi suntem alături de ei prin acest demers, de repornire a mineritului, ce are ca scop valorificarea resurselor de subsol, dar și crearea de locuri de muncă, dezvoltarea comunităților locale și prevenirea depopulării zonelor montane.

Asociația Centrul pentru Politici Publice