Nestlé lansează inițiativa pentru tineri Young Culinary Talents

În premieră în România, Nestlé, prin divizia Nestlé Professional, a lansat proiectul globală pentru tineri Young Culinary Talents (YOCUTA). YOCUTA face parte din inițiativa globală Nestlé Needs YOUth, care își propune să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să acceseze oportunități economice. Programul este conceput pentru dezvoltarea tinerelor talente în domeniul culinare, pentru consolidarea abilităților lor teoretice și practice și pregătirea lor pentru cariera lor profesională, ajutând în același timp industria foodservice să umple deficitul de lucrători calificați din întreaga lume. Acest lucru este posibil prin parteneriate cu școli culinare, asociații de servicii alimentare și parteneri din industrie, totul fiind gratuit pentru participanți. YOCUTA a fost lansat în 2015 în America Latină, iar programul a ajutat deja peste 2.000 de studenți din zona culinară. Odată cu extinderea acestui program la nivel global, Nestlé își propune să sporească sprijinul pentru mii de oameni din țările în care operează.

La prima ediție a proiectului YOCUTA, cinci tineri entuziaști cu abilități gastronomice au participat la un training de barista. Participanții au trecut printr-un amplu training cu Marius Rusu, Coffee Expert Nestlé Professional, și au beneficiat de sfaturi de carieră de la Adriana Boldea, Talent Acquisition Nestlé.

„Din 2013, prin inițiativa Nestlé Needs YOUth, am creat oportunități de angajare pentru sute de mii de tineri. La Nestlé, ne dorim ca tinerii să devină inovatori creativi, agripreneuri de succes și antreprenori. Programul YOCUTA poate ajuta tinerii să-și dezvolte o carieră de succes în industria serviciilor alimentare și oportunitatea de a-și începe propria afacere. Aici, în România, am văzut în ultimii ani un interes tot mai mare pentru serviciile alimentare și intenționăm să extindem proiectul făcând din acesta o tradiție anuală pentru persoanele cu talente culinare”, spune Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestlé Professional.

Participanții au plecat de la training cu noi informații despre cafea și au avut șansa de a pune în practică cunoștințele pe care le-au dobândit. Ei au primit o diplomă și o experiență esențială, ceea ce le oferă posibilitatea de a începe sau de a construi o carieră de succes în industria alimentară.

Mai mulți factori indică o cerere în creștere pentru profesioniștii culinari din industria serviciilor alimentare în întreaga lume. Locurile de muncă vacante și cifra de afaceri rămân ridicate, iar numărul de lucrători calificați disponibili în prezent este inadecvat pentru a satisface nevoile. Oferind o combinație de predare în clasă, instruire practică și educație continuă, YOCUTA poate ajuta la furnizarea unei surse proaspete de talent și poate face o diferență reală pentru operațiunile de foodservice.

„Suntem foarte bucuroși că am reușit să demarăm această inițiativă în România, în ciuda contextului dificil prin care trecem cu toții. Tinerii au fost cu adevărat interesați și hotărâți să învețe lucruri noi despre cafea și să-și dezvolte abilitățile practice. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest proiect în 2022”, spune Marius Rusu, Coffee Expert Nestlé Professional.

YOCUTA este disponibil oricărui tânăr cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani care are vârsta legală pentru a lucra în țara de reședință. Participanții pot provin dintr-o mare varietate de medii și demografie, au nevoie de sprijin în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională, iar experiența culinară anterioară nu este necesară.

Ca parte a inițiativei Nestlé Needs YOUth, Nestlé a reușit să implice peste 18.000 de tineri la nivel național în România, în ultimii ani.