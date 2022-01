Victor Ponta îi desființează pe Ludovic Orban și Florin Cîțu: În 2013 am refuzat sa plătesc din Buget aceste sume uriașe, către frații Micula, pe care le consideram total nejustificate!

„In 2013 am refuzat sa platesc din Buget ( banii romanilor) aceste sume uriase si pe care le consideram total nejustificate. Dar in 2019 a venit Guvernul “Meu” condus de Ludovic Orban ( Ministru de Finante – Florin Citu) – si imediat s-au grabit sa plateasca toti banii. Acum CJUE a decis ca trebuie sa se rejudece cauza ! Oare o sa recupereze banii Ludovic Orban pana se da o decizie finala? Eu pariez ca NU !

Liderul Pro România, Victor Ponta, a reacționat dur după ce Marea Cameră a Curţii de Justiţie a UE a anulat decizia Tribunalului UE care, la rândul lui, anulase decizia Comisiei Europene prin care despăgubirile de 178 de milioane de euro (plus dobânzi şi penalităţi – 395 de milioane de euro) – acordate de Tribunalul arbitral de la Washington (Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții – ICSID) către fraţii Ioan şi Viorel Micula, în 2013 – erau considerate ajutor de stat.

Update – pentru “anticoruptii” de Dreapta si “rezistentii” frumosi si liberi : daca platea un Prim Ministru de la PSD in cate ore erati in Piata Victoriei la proteste? In cate zile deschidea Kovesi dosarul ? Lasa ca e mai bine acum !”, a precizat, pe pagina de Facebook, Victor Ponta.

Marea Cameră a Curţii de Justiţie a UE a anulat decizia Tribunalului UE care, la rândul lui, anulase decizia Comisiei Europene prin care despăgubirile de 178 de milioane de euro (plus dobânzi şi penalităţi – 395 de milioane de euro) – acordate de Tribunalul arbitral de la Washington (Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții – ICSID) către fraţii Ioan şi Viorel Micula, în 2013 – erau considerate ajutor de stat, potrivit deciziei CJUE din 25 ianuarie 2022. CJUE a trimis cazul spre rejudecare la Tribunalul UE.

Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a plătit deja aceşti bani către fraţii Micula în decembrie 2019, după ce oamenii de afaceri au blocat conturile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet pentru recuperarea banilor, a informat g4media.ro.