Cioloș critică dur numirea lui Gabriel Marinov ca guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”: Demonstrează că statul este unul „captiv politrucilor”!

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a criticat, miercuri, numirea lui Gabriel Teodosie Marinov în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării, făcută de premierul Nicolae Ciucă, menţionând că aceasta „decredibilizează încă o dată întregul sistem”, „restaurează contraselecţia din administraţia publică” şi demonstrează că statul este unul „captiv politrucilor”.

„Dacă eşti ascultător şi slujeşti mâna care te trage de sfori, poţi să fii orice, chiar şi guvernator. E important doar să faci parte dintr-o gaşcă, să fii cu ai tăi, cei care te pun în funcţii şi te salvează de câte ori ai nevoie, tu doar asculţi şi livrezi pentru şmecherii de la partid. Ceea ce pentru un om normal pare deplorabil şi ruşinos, pentru noua clasă de politruci înseamnă devenire şi reuşită. Nu e vorba despre servitute şi umilinţă decât în faţa şefului tău, pentru că în rest te ajungi şi devii „şef pe plantaţie”. Aşa că, doamnelor şi domnilor, permiteţi-mi să vi-l prezint pe noul guvernator al Deltei, care vine de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea. Ce-l recomandă? E de la PSD şi e numit de premierul PNL şi asta e suficient”, a scris Cioloş, pe Facebook.

Cioloș a menţionat că, atunci când USR a fost în Guvern, alegerea pentru postul de guvernator al Deltei s-a făcut într-un „proces mai complicat şi transparent, contrar tuturor obiceiurilor locului”.

„Am făcut o selecţie cu o firmă de recrutare specializată, un apel public de CV-uri care a durat două luni şi am implicat în proiect toate organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate Delta Dunării. Nu ne-a obligat nimeni, se putea numi şi atunci un politruc luat din subordinea unui baron local pe care îl aruncam direct în poziţia de guvernator. Însă am ales un proces care avea ca rol recredibilizarea administraţiei publice şi am numit-o în acest mod pe Atena Groza, un om cu 20 de ani de experienţă în conservarea biodiversităţii, dezvoltare durabilă şi managementul ariilor protejate”, a adăugat liderul USR.

Potrivit lui Cioloş, „domnul de la asistenţă socială şi protecţia copiilor Tulcea are, în ochii celor care l-au numit mult, mai multă experienţă decât un profesionist recrutat”.