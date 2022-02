Marcel Ciolacu pune „punctul pe i”: „Nu am auzit pe nimeni să ceară demisia ministrului Budăi. Face exact ce este scris în programul de guvernare și ce am promis românilor!”

Marcel Ciolacu – președintele PSD a declarat, vineri, că nu a cerut nimeni oficial demisia ministrului Muncii.

„Nu am auzit pe nimeni să ceară demisia ministrului Budăi. Premierul are calitatea de a face evaluarea unui ministru. Dl ministru face exact ce este scris în programul de guvernare și ce am promis românilor”, a spus Marcel Ciolacu, vineri.