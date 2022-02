Ponta îl spulberă pe Iohannis: „Nu a făcut nimic în șapte ani. Poate avem noroc și pleacă mai repede!”

Fostul premier a fost invitatul Andreei Creţulescu la România TV. Victor Ponta a punctat greşelile majore pe care le fac politicienii, ţinta predilectă fiind preşedintele Klaus Iohannis.

Victor Ponta a vorbit, în exclusivitate la România TV, la emisiunea România la raport, moderată de Andreea Creţulescu, despre cele trei crize care sufocă România, în condiţiile în care politicienii se luptă pentru ciolan, nu pentru a ieşi cu bine din această perioadă tulbure.

„La cât ghinion am avut ca tara in ultimii 7 ani, nu avem noroc sa plece Iohannis la NATO, dupa ce a rezolvat Romania.

Sa ne rugam de germani, poate il duc acolo, dar l-au adus in Romania si nu o ducem bine. E de plans, nu stiu daca Iohannis pleaca, probleme este ca va mai povestesc odata. Prima data cand ne-am intalnit in 2014, dupa alegeri, i-am spus ca ma bucur ca se face autostrada la Sibiu. Ca pleaca acum sau peste 2 ani, noi nu avem autostrada, euro nu avem, vize de America avem, suntem ultimii prosti, eu asa am zis s-a terminat cu Puie Monta, vine Iohannis, i-a dat sapca Trump. Am cumparat rachete, vin soldati americani, noi nu putem fara viza…nimic nu a facut Iohannis poate pleaca mai repede, poate avem noroc…”, a declarat Victor Ponta sâmbătă seară.