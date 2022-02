Victorie a liderilor PSD. Marcel Ciolacu: Premierul Ciucă a spus că va merge cu ministrul Budăi la Comisia Europeană pentru renegocierea PNRR!”

Marcel Ciolacu a abordat, în exclusivitate la Romania TV, unde a fost invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant, tema pensiilor şi, în acest context, renegocierea PNRR propusă de PSD pe domeniul pensiilor.

„Domnul Budai a facut ce face orice om de stanga, conform programului de guvernare si are toata sustinerea mea. Domnul premier a anuntat ca va merge cu domnul Budai la Comisia Europeana pentru renegocierea PNRR.

Ghinea a facut o anvelopa de 9,4%, pacalind lumea ca pensiile se inscriu in 8%. Cand a venit jalonul, domnul Budai a constatat ca nu erau cuprinse pensiile speciale. Daca le bagam pe toate, se ajunge acum la 9,4%, ceea ce ar insemna ca nu se mai mareste nicio pensie pana in 2070. Anvelopa medie europeana medie e de 10,2% la pensii. Nimeni nu vrea sa scoata vreo reforma din PNRR, astea sunt minciuni. Nici nu sunt mari reforme ale statului, le-au zis asa ca sa dea bine. Stiti ca sunt proiecte unde consultanta e 22 de milioane de euro, iar proiectul e 10 milioane. Oricum PNRR va fi rediscutat, pentru ca stim ca am pierdut 2 miliarde de euro. Vom veni cu o analiza a PNRR, sa inteleaga toata lumea.”, a declarat, în exclusivitate la Romania TV, Marcel Ciolacu.