Victor Ponta pune „punctul pe i”: „Daca as fi azi premier aș face fără ezitare ce am facut în 2014 – reducerea TVA!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a menționat că în 2014, când deținea funcția de premier, a redus TVA la alimente de la 24% la 9%, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a evaziunii fiscale.

„Cand am redus , in 2014, TVA la alimente de la 24% la 9% am luat cea mai buna masura fiscala pentru populatie si pentru firmele romanesti. Am redus semnificativ evaziunea fiscala si, in final, am si incasat mai multi bani la Buget. Daca Guvernul aplica acum masura propusa de Marcel Ciolacu pentru reducerea TVA la energie si alimente efectele poztive ar fi imediat resimtite . Stiu ca in Romania masurile fiscale de reducere a taxelor sunt propuse de Stanga si contestate de Dreapta ( ca asa e la noi) – daca as fi azi Prim Ministru as face fara ezitare ce am facut in 2014 – reducerea TVA!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.