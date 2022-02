Florin Cîțu îi dă replica lui Marcel Ciolacu: Nu vom face un compromis ca să ducem România în comunism!

Florin Cîțu i-a răspuns lui Marcel Ciolacu pe tema anticipatelor și a diferențelor de viziune dintre PNL și PSD. Președintele PNL îi transmite liderului PSD să îl sune înainte de a lansa anumite teme în spațiul public. În același timp, avertizează că liberalii nu vor susține măsuri social-democrate care riscă să ducă România „înapoi în comunism”.

Întrebat cum comentează avertismentul președintelui PSD în legătură cu declanșarea anticipatelor dacă PNL iese de la guvernare, Florin Cîțu a afirmat că, pentru acest lucru, Marcel Ciolacu „ar trebui să vorbească cu președintele României, că el are decizia. În 2020 a fost un vot pentru Dreapta în România. Revin la mesajul pe care l-am mai avut. Am facut un compromis pentru stabilitatea economică a României într-o perioada foarte, foarte dificilă. Deci sare puţin etapele. Nu vom face un compromis ca sa ducem România in comunism. Vrem sa mentinem aceasta coaliție, să ducem mai departe aceasta coalitie. Ne interesează ca toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu a avut și vorbe bune despre Marcel Ciolacu, partenerul său de guvernare.

„Pe partea bună, atunci când președintele PSD, dl Ciolacu nu a luat partea unor miniștri care au venit cu aberații economice în spațiul public. Și asta am apreciat de fiecare dată. Acum dl președinte e supărat pe niste miniștri că nu merge bine guvernarea Daca e suparat, asta este, e supararea PSD, nu e problema noastră”, a mai spus Florin Cîțu.

În același timp, îl atenționează însă pe președintele PSD că PNL nu a amenințat cu părăsirea guvernării chiar dacă măsura propusă de liberali de 7% pentru investiții nu se regăsește în programul de guvernare.

„Pe viitor as aprecia sa ma sune daca are ceva de spus. Dl președinte Iohannis a spus ca guvernarea merge bine. Sunt de acord. Merge bine pentru conditiile dificile prin care trecem Noi sustinem toate demersurile Guvernului care vine cu masurile solutiile care duc Romania pe un parcurs european , al economiei de piata, al dezvoltării economice, nu sa o ducem inapoi in comunism.

Este o restanta in programul de guvernare, dar am inchis ochii in acel moment, nu am amenintat pe nimeni ca plecam de la guvernare, susținem masurile care ajuta dar nu distrug sau nu creează alte probleme în economie. (…) Cred ca trebuie discutate în coaliție cu experții. (…) Cei 7% pentru investitii trebuie pusi la loc la rectificarea bugetara”, a mai punctat Cîțu.