Ziua Dragobetelui la Casa Artelor Dinu Lipatti- Ediția a IV-a

Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită vineri, 25 februarie 2022, între orele 18:00-21:00, la Sărbătoarea românească a iubirii – Ziua Dragobetelui.

Am pregătit pentru această seară dedicată celor mai frumoase emoții, împreună cu Librăriile Humanitas, partenerul nostru cultural, o expoziție de carte cu cele mai frumoase titluri cu tematica iubirii și o Conferință susținută de invitatul nostru special, scriitorul Radu Paraschivescu, urmată de o sesiune de autografe. În centrul atenției vor fi cărțile sale: „Acul de aur și ochii Glorianei”, un roman epic plasat în timp la sfârșitul secolului XIV, în perioada reginei Elisabeta I, presărat cu înşelătorii şi alianţe, cuceriri şi conspiraţii, excese, duşmănii, și povești de dragoste; „Cu inima smulsă din piept” – o poveste despre căsătorie și pasiune controversată din timpuri medievale, de la marile case regale. Nu putea să lipsească din această discuție deschisă cartea de care vă veți îndrăgosti cu siguranță – „Povesti de dragoste la prima vedere”, titlu semnat de cinci autori de renume: Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Radu Paraschivescu, Ana Blandiana și Ioana Parvulescu.

Seara va continua în tonuri și armonii de jazz, cu Recitalul Extraordinar „Îndrăgostiții n-au nevoie de cuvinte” susținut de cunoscuta solistă Nadia Trohin și renumitul pianist și compozitor Mircea Tiberian. Cei doi propun un program muzical într-o viziune proprie, atractivă, cu povești de dragoste ce au inspirat muzicieni din toate timpurile, rămânând puncte de reper în repertoriul național românesc și în sufletul publicului: „Cuvinte dulci”, „Spune-mi unde, când și cum”, „Două randunici”, „Și dacă…”, „Să nu ne despărțim”.

RADU PARASCHIVESCU (n. 1960, Bucureşti) trăieşte în Balta Albă şi se visează la Roma. E mefient faţă de avioane, reptile şi sfaturile medicilor. Croieşte articole pentru ziare şi reviste, traduce romane, se ocupă cu hermeneutica ofsaidului în emisiuni de analiză fotbalistică şi – mai rar decât i-ar plăcea – scrie cărţi. Are câţiva prieteni francezi de nădejde (Millefeuilles, Plaisir Sucré, Macaron etc.), fără să-şi fi trădat prima iubită: ciocolata de casă. Se îmbată cu vocea lui David Gilmour şi chitara lui Mark Knopfler. La Humanitas, domiciliul lui profesional, publică nişte cărţi de „Râsul lumii“. Se îndrăgosteşte repede şi-i trece greu. Detestă clişeele, laptele şi broccoli. A scris despre nesimţiţi, Inès de Castro, Maradona şi Caravaggio.

MIRCEA TIBERIAN este pianist şi compozitor de jazz cu o carieră extinsă pe mai mult de patru decenii. Activitatea sa muzicală s-a materializat în mii de concerte şi peste douăzeci de albume realizate sub nume propriu; cel mai recent a apărut în 2019 la casa de discuri Fiver Records sub titlul Looking Forward to the Past. Mircea Tiberian are un rol esenţial în pedagogia jazzului şi a muzicii improvizate, fiind iniţiatorul şi conducătorul primului şi celui mai important departament de jazz din România la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Muzicianul este foarte activ şi în domeniul literar, muzicologic sau al interferenţelor artistice, publicând numeroase articole, cărţi, antologii; dintre cele mai noi apariţii: Sunetul de referinţă şi arca muzicii occidentale (2013), Domeniul muzical, o lume cu patru dimensiuni (2014) şi Magister musicae în ţara surîsului (2017). El este şi autorul unor spectacole de interferenţă ce includ, alături de muzică, poezie, teatru sau film (Jazzy Tarot, O scrisoare pierdută, Jazz and Cinema, Dark etc.). Mircea Tiberian a fost distins cu premiul de creaţie pentru jazz al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România în 1990, 1996, 2000, 2003, 2013 şi 2015.

NADIA TROHIN şi-a definitivat studiile de licenţă şi masterat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, unde a obţinut şi titlul de doctor în muzică. În 2010 a fost premiată în cadrul Festivalului de Jazz de la Tg. Mureş, iar de atunci a susţinut numeroase concerte în ţară şi în străinătate, colaborând cu muzicieni de marcă ai scenei jazzistice, între care: John Betsch, Chris Dahlgren, Christian Lillinger, Mike Roelofs, Jerzy Małek, Nicolas Simion, Cristian Soleanu ş.m.a. Colaborarea cu pianistul Mircea Tiberian – cea mai longevivă, de altfel – s-a materializat inclusiv prin apariţiile discografice La margine de Bucureşti (album căruia i s-a atribuit titlul „Discul românesc de jazz al anului 2011”) şi Aleea Cosmonauţilor (2020). În trecut s-a impus ca solistă a grupului Millenium cu care a înregistrat albumele Fata sihastră şi Creştini, Crăciunul a sosit, iar între 2010–2012 a fost membră a grupului vocal Jazzappella. În paralel cu activitatea concertistică, interpreta s-a implicat activ şi în domeniul educaţional, fiind profesor de canto în cadrul secţiei de jazz a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

Conceptul evenimentului „Ziua Dragobetelui la Casa Artelor Dinu Lipatti” aparține pianistei și regizoarei Alice Barb, Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti, instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea sau la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bd. Lascăr Catargiu nr 12.

