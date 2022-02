Ponta, revoltat de „explozia” prețurilor la energie și gaze: Trebuie ca Guvernul să acționeze acum! Noi stăm în mijlocul furtunii asistând neputincioși cum se distruge economia! 

Fostul premier, Victor Ponta, cere Guvernului Ciucă să acționeze de urgență în sensul identificării unor soluții eficiente pentru reducerea facturilor la energie.

„Este deja foarte tarziu in Romania – ceasul al doisprezecelea / masurile clar explicate in aceasta prezentare ar fi trebuit adoptate in 2021 ( dar atunci noi eram ocupati cu lupta intre Orban si Citu )!