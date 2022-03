Industria de jocuri de noroc din SUA înflorește în 2022 după legalizarea în mai multe state

Sistemul legislativ din SUA este într-o continuă schimbare în ceea ce privește reglementarea jocurilor de noroc, atât la nivel terestru, cât și online. Până nu demult, Nevada, Delaware și New Jersey erau singurele state în care se puteau practica jocuri de noroc, însă de la un an la altul, tot mai multe state americane încep să îmbrățișeze această industrie.

În acest început de an, statele în care jocurile de noroc au fost legalizate recent au înregistrat creșteri importante și au generat încasări spectaculoase pentru operatori, precum și venituri consistente pentru bugetul de stat.

Piața jocurilor de noroc și a pariurilor sportive online din Connecticut a fost deschisă în luna octombrie a anului 2021. The Mohegan Tribe, Mashantucket Pequot Tribe și Connecticut Lottery Corporation sunt singurii trei operatori licențiați. Jucătorii au pariat online 780 milioane de dolari în prima lună a acestui an.

Jocurile de noroc online au generat câștiguri nete de 18,8 milioane de dolari pentru operatori în luna ianuarie, cu 15,6% mai mult decât veniturile nete înregistrate în decembrie 2021. Raportat la populația de doar 3,5 milioane de locuitori ai statului Connecticut și la numărul restrâns de operatori, cifrele sunt încurajatoare pentru industria locală.

În Colorado, stat cu peste 5,7 milioane de locuitori, jocurile de noroc au fost legalizate în primăvara anului 2020, așa că piața este deja mult mai așezată. În prezent, există nu mai puțin de 22 de operatori licențiați, printre care se numără și Draft Kings, BetMGM, Caesars, Betfred, Betway și FanDuel.

Amatorii de jocuri de noroc din Colorado au pariat în luna ianuarie o sumă record de 573,7 milioane de dolari pe pariuri sportive. Profitul net al operatorilor pentru luna respectivă s-a ridicat la 34,6 milioane de dolari, fiind cu 49,8% mai mare decât în ianuarie 2021 (23,1 milioane de dolari) și cu 40,1% mai mare decât cel înregistrat în decembrie 2021 (24,7 milioane de dolari).

În New York, jucătorii au pariat online 1,54 de miliarde de dolari în luna februarie a acestui an, iar veniturile operatorilor s-au ridicat la un total de 91,7 milioane de dolari. Aceste cifre sunt impresionante dacă luăm în calcul faptul că, pariurile pe internet au fost legalizate în The Big Apple abia în data de 8 ianuarie 2022, iar jocurile de cazinou online (ruletă, păcănele, blackjack etc.) încă se află în curs de legalizare.

Caesars Sportsbook, FanDuel, DraftKings, Rush Street Interactive, BetMGM, PointsBet și WynnBet sunt operatorii care dețin licență de operare în New York, stat a cărei populație este de 19,45 milioane de locuitori. FanDuel este un operator deținut Flutter Entertainment, un grup irlandez care dețin și doi dintre operatorii licențiați în România, și anume Betfair și PokerStars, informează top-cazinouri-online.ro.

Ceea ce este cu adevărat important pentru industria americană de gambling, este că piața americană crește progresiv de la un an la altul, iar potențialul său este departe de a fi atins. Interesant este și interesul operatorilor Europeni față de această piață, Bet365, William Hill, Betfred și Flutter regăsindu-se printre operatorii deja licențiați în SUA.