Nicușor Dan le dă replica managerilor de teatru care l-au contestat: Trebuie să ieşim din ipocrizia în care toţi luăm nota 10!

După ce directorii teatrelor din Capitală au răbufnit pentru notele mediocre primite la evaluările Primăriei, Nicuşor Dan a declarat că nu toată lumea poate lua calificativul 10. Edilul a precizat că este primul an în care controalele au fost făcute în amănunt.

4 directori de teatre din Capitală l-au amenințat pe Nicuşor Dan cu judecata după ce au obținut note mici la evaluările Primăriei și au fost demiși din funcție. Edilul a transmis că analiza a fost făcută în detaliu și că managerii au primit calificativele pe care le meritau.

„Până acum, evaluările se făceau de complezenţă şi reieşea că totul este minunat. Consider că nota 8,90 dată unui manager este o notă foarte bună. Trebuie să ieşim din ipocrizia în care toţi luăm nota 10”, a scris Nicuşor Dan, joi, pe Facebook.

Edilul a declarat că a fi manager de teatru nu este „un premiu de excelenţă pentru o activitate culturală colaterală”, ci „o activitate cu timp complet”, în care directorul trebuie să se implice trup și suflet.

„Susţin evaluarea făcută de comisie (formată din şase experţi în artele spectacolului şi trei funcţionari ai primăriei) pentru managerul Teatrului Metropolis, George Ivaşcu. Domnul Ivaşcu este un profesor respectat, ar fi un director artistic foarte bun, dar nu este un manager de teatru performant. Nu a reuşit, în evaluarea orală, să răspundă la întrebarea despre execuţia bugetară pe 2021, or primul lucru pe care trebuie să îl ştie un manager sunt principalii indicatori financiari. A avut în administrare sala Gloria de 350 de locuri în care nu a montat niciun spectacol la care să vândă bilete, în condiţiile în care alte teatre ale primăriei plătesc chirii consistente pentru sălile unde joacă. A avut la dispoziţie trei săli de spectacol şi a vândut 2.170 de bilete, adică 6 bilete pe zi vândute pentru trei săli avute la dispoziţie”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

„Prin reducerile drastice de costuri pe care le-am făcut la toate instituţiile în 2021, ne-am propus să ajungem la zi cu plăţile. Am fi şi ajuns la sfârşitul lui 2021, dacă nu am fi primit de la stat cu 130 de milioane de lei mai puţin decât estimarea Guvernului, pe care am construit toate bugetele. Deşi cei 130 milioane de lei ar fi rezolvat multe probleme, nu am protestat în vreun fel, am înţeles că atât a putut colecta statul din impozitul pe venit”, a punctat Nicuşor Dan.

„Unele realocări sunt de competenţa primarului, altele de competenţa Consiliului General, iar toate realocările solicitate de instituţiile subordonate au fost aprobate de primar sau de consiliu. Dacă şi-ar fi respectat obligaţia legală de a invita reprezentanţii PMB la Consiliile de Administraţie (a şi recunoscut că nu a făcut-o), managerul Teatrului Metropolis ar fi putut pune în practică aceste soluţii de criză”, a subliniat Nicuşor Dan.