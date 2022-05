Hagi și Farul, primele transferuri pentru noul sezon

Clubul de fotbal Farul Constanţa a efectuat primele sale transferuri pentru noul sezon, după ce a semnat contracte valabile pe următorii trei ani cu Ayrton Mboko şi Jeremy Corinus, care au evoluat în acest sezon la Academica Clinceni, potrivit site-ului său oficial.

Ayrton Mboko este belgian de origine congoleză, în vârstă de 24 ani, are 1,79 m şi evoluează ca fundaş dreapta. Jeremy Corinus este francez, are 25 de ani, are 1,84 m şi evoluează ca fundaş central.

”Am venit la Farul pentru că este un club foarte bun din România, are jucători buni şi un antrenor foarte bun. Cu această echipă şi cu acest antrenor cred că putem creşte în valoare, putem deveni jucători mai buni. Antrenamentele sunt grele, alături de fotbalişti foarte buni, dar sper să devin mai bun şi să nu mai fac greşelile pe care le făceam înainte”, a declarat Mboko, care a adunat 7 meciuri pentru Academica.