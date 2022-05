Hello Holidays: Vara începe cu Grecia, în această săptămână, fără restricții de călătorie

Vacanțele în Grecia organizate de Hello Holidays în 2022 încep vineri, primii turiști ai agenției ajungând în Halkidiki, pentru o săptămână, care a costat de la 109 euro/persoană. Sâmbătă, o altă cursă charter autocar pleacă spre Riviera Olimpului, iar de săptămâna viitoare încep cele spre Evia, Thassos, Pelion, în total zece destinații cu transport autocar și șase pe zbor charter sau de linie spre Creta (Heraklion și Chania), Rhodos, Zakynthos, Peninsula Peloponez, Mikonos.

Mai mult de 800 de oferte pentru vacanța de vară în Grecia sunt disponibile în portofoliul Hello Holidays, în acest an, multe oferte fiind speciale în anul în care agenția aniversează 15 ani de la înființare și pentru că Grecia este destinația cu care și-a început activitatea.

Noutățile anului sunt insulele Skopelos, Alonissos și Skiathos, în timp ce Pelion a fost reintrodusă, la cererea turiștilor care au vizitat-o în anii trecuți ori a iubitorilor de vacanțe în Grecia care își doresc destinații noi an de an. Cele mai căutate zone de vacanță din Grecia sunt, din rezervările de până acum, Skiathos, Thassos, Halkidiki. În debutul sezonului pentru Grecia Hello Holidays are reduceri de 20-30% pentru unele pachete de vacanță și pe parcursul verii lansează și alte campanii de reduceri, împreună cu partenerii locali, pentru toate structurile de cazare, de la studiouri și hoteluri la vile situate pe malul mării.

“Grecia este la noi irezistibilă, am putea spune, anul acesta. Ne așteptăm să avem cel mai mare număr de turiști din ultimii ani nu numai datorită ofertelor speciale din anul aniversar pentru destinația de început, ci și pentru că autoritățile elene au renunțat la orice condiție de intrare specifică situației din ultimii doi ani”, declară Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays

Hello Holidays lansează în 2022 programele “Senior Holidays” în Italia, Spania și Evia, fără limită de vârstă ori supliment non senior. Turiștii au ocazia să viziteze Napoli și Coasta Amalfi (mai precis Capri, Roma, Positano, Coasta Amalfi, Caserta, Pompei, Vezuviu) sau Sicilia (Catania, Taormina, Agrigento, Siracusa, Messina, Palermo, Etna, Insulele Eoliene) sau Toscana (Florența, Pisa, Luca, Cinque Terre, Elba, San Marino, Ravena, Bologna, Prato, San Gimignano, Siena), în programe de opt zile, cu avionul, care costă de la 275 de euro/persoană la lansare. În Spania pornesc din Malaga și vizitează Marbella, Gibraltar, Cordoba, Sevilla, Granada, Tanger, Ronda, Mijas, Puerto Banus, iar în Insula Evia au un sejur la soare, prețurile pornind de la 297 de euro/persoană, respectiv 175 de euro/persoană.

“Prelungim sezonul turistic și, în același timp, oferim turiștilor noștri posibilitatea să vadă aceste destinații, care au prețuri mai mari în lunile de vară, într-o perioadă când sunt accesibile și clima este foarte bună pentru vizite. Au opt zile la dispoziție pentru vizite pe îndelete în orașele de pe traseul fiecărui circuit, dar și pentru plajă, pentru că temperaturile în septembrie și octombrie sunt în continuare ridicate. Estimăm că toate cele cinci programe Senior Holidays vor avea succes încă de la lansare”, precizează directorul de marketing al Hello Holidays

Pentru vacanța de vară în Turcia, agenția organizează sejururi cu avionul și autocarul și toate hotelurile din portofoliu sunt disponibile și celor care preferă transportul individual, din ce în ce mai mulți în ultimii ani. Spre Antalya, zborurile au început odată cu vacanța de Paște, spre Dalaman, aeroportul pentru destinațiile Marmaris, Fethyie și Sarigerme, încep din 12 iunie, iar spre Bodrum, care acoperă și zona Kusadasi, din 19.06.

Charterele cu autocarul spre Marmaris, Bodrum și Kusadasi-Didim, cu o frecvență săptămânală, sunt disponibile din 18 mai până la începutul lunii octombrie.

Vacanța de o săptămână la Marea Mediterană, în Antalya, în regim all inclusive, costă de la 341 de euro/persoană, cu toate taxele, iar la Marea Egee (Marmaris, Kusadasi sau Bodrum), de la 459 de euro/persoană. Pachetele all inclusive cu autocarele din flota proprie (Hello Holidays Transport) încep de la 207 euro/persoană.

Un alt zbor charter al sezonului, spre Hurghada, permanent în oferta Hello Holidays, continuă până la finalul lunii octombrie, cu pachete de vacanță de la 433 de euro/persoană și toate taxele incluse.

Pentru Bulgaria, agenția introduce din 27 mai curse charter autocar zilnice din București, de două ori pe săptămână din Deva și Craiova și preia transferurile din zona Moldova. În Bulgaria, agenția asigură transferurile la dus și la retur de la hotel pentru toate zonele de pe litoralului bulgăresc. Pentru turiștii din Cluj-Napoca și împrejurimi sunt oferite ca alternativă zboruri săptămânale spre Burgas pentru sejururi de trei, cinci, șapte sau opt nopti.

Pentru turiștii care își doresc vacanțe active și să viziteze mai multe țări, mai mult de 80 de circuite se află în oferta Hello Holidays în 2022, în România, Serbia, Croația, Slovenia, Macedonia, Albania, Ungaria, Cehia, Franța, Italia, Spania, Portugalia, țările nordice, cu o durată de la două la 20 de zile, organizate până în noiembrie.

Înființată în urmă cu 15 ani, agenția de turism Hello Holidays este organizator de circuite în România și alte 36 de țări din Europa și Asia, dar și de sejururi în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai. Programele “O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 20 de zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie.

Hello Holidays Transport, prin care sunt realizate programele de vacanță ale agenției, are o flotă de 13 autocare și 6 microbuze, ultimele două autocare fiind cumpărate în timpul pandemiei.

Grupul de firme Hello Brands (agenția Hello Holidays și Hello Holidays Transport) a înregistrat în 2021 un volum de vânzări de 5,5 milioane de euro și estimează o creștere de 20% în 2022.