Victor Ponta, revoltat că România plătește cel mai mare preț la energie din Europa: Cu plafonări și impozite tratăm efectul, nu cauza!

Romania inregistreaza cele mai mari preturi medii zilnice din Europa, in tranzactiile din piata, alaturi de Bulgaria. Spre exemplu, luni, 16 mai, Romania platea in medie 239,76 euro pe MWh, in timp ce tari bogate precum Suedia si Norvegia platesc 71,43 euro pe MWh, respectiv 92,95. Preturile la energie continua sa creasca in Europa, iar cele mai afectate sunt tarile sarace precum Romania si Bulgaria.

Situatia alarmantă a generat reacția violentă a liderului Pro România, Victor Ponta.

„DE CE – stim ( au fost oprite si blocate, in ultimii 5 ani, toate proiectele de productie de energie ) / CUM sa rezolvam problema – sprijinim direct si deschis toate proiectele noi de productie de energie. Cu plafonari si impozite tratam efectul, nu cauza . Si nu rezolvam problema – doar o mai amanam !”, a precizat fostul premier Victor Ponta.