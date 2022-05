Este uleiul CBD legal sau nu în România?

Situația legală a canabisului este destul de clară în majoritatea țărilor din întreaga lume. Deși este permis în unele state pentru a fi utilizat în scopuri medicinale, sub atenta supraveghere a Guvernului, utilizarea canabisului în scopuri recreative este strict interzisă. Pe de altă parte, când vine vorba despre produsele CBD(canabidiol), povestea este alta. Acestea sunt acceptate pe piața din România doar dacă au un conținut minim deTHC(tetrahidrocanabinol), deoarece aceasta este o substanță interzisă.

Legea din România arată că importul, vânzarea și cultivarea de canabis industrial în scop medical sunt permise la noi în țară

Atâta vreme cât procesele se desfășoară conform cu reglementările Uniunii Europene din care și România face parte, totul este sub control. Asta înseamnă chiar că pacienților le poate fi prescris canabis în scop medical sub formă de produse farmaceutice, însă doar pe bază de rețetă și sub formă de derivați de canabis și nu canabis propriu zis. Un alt considerent ce trebuie avut în vedere se referă la faptul că aceste medicamente trebuie să aibă un conținut minim de THC(sub 0,2%).

Canabisul este și poate fi cultivat de obicei în România pentru fibre, semințe și uleiuri

Numai că trebuie menționat faptul că doar sub forma soiului Cannabis Sativa L, care are un conținut THC de mai puțin de 0,2%.

Din cauza faptului că THC este clasificat drept un drog de mare risc, este strict interzis de legea din România. Iar maximul de conținut autorizat de THC într-un produs este de până la 0,2%. În plus, în țara noastră legea nu permite vânzarea sau distribuirea de produse generale din canabis cum ar fi suplimentele alimentare, uleiul de canabis, făina sau altceva de genul acesta care conține THC, indiferent de concentrația acestuia.

Totuși, produsele CBD cum ar fi uleiurile, cremele, săpunul sau alte produse cosmetice care nu au în conținutul lor THC sunt perfect legale. Acestea sunt disponibile și pot fi cumpărate în România, fără griji deoarece uleiul CBD nu este psihoactiv și nu dăunează în nici un fel.

Statutul legal al CBD în România

România, la fel ca și celelalte țări ce aparțin de UE, au aceeași perspectivă privitor la uleiul CBD. Ce înseamnă acest lucru? Produsele CBD cu un conținut mai mic de 0,2% THC sunt ok din punct de vedere legal. Acest lucru se aplică tuturor statelor membre UE, prin urmare și României.

Asta presupune că poți cumpăra atât online, cât și offline produse CBD, dar că poți la fel de bine cultiva cânepă în țară, atâta vreme cât te supui reglementărilor Uniunii Europene cu privire la acest proces.

Produsele de wellness cu CBD sunt de ajutor pentru întreg organismul. Te pot ajuta să obții un somn mai bun, alină durerile de mai multe feluri, protejează și îngrijesc pielea și susțin sănătatea generală. În plus, pot ajuta foarte mult și la calmarea animalelor de companie atunci când sunt stresate.

Totuși, ține minte un lucru! Produsele pe bază de CBD sunt doar adjuvante și nu trebuie să fie considerate soluții de sine stătătoare pentru tratarea vreunei afecțiuni sau boli.