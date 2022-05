Premierul Ciucă îi dă replica lui Ciolacu: Nu cred că se va ajunge la modificarea taxelor pe care le plătesc în prezent companiile!

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, luni, că nu crede că se va ajunge la modificarea taxelor pe care le plătesc în prezent companiile. Șeful guvernului a răspus astfel unor întrebările legate de o serie de declarații ale liderului PSD Marcel Ciolacu, legate de o eventuală introducere a unei „taxe de solidaritate”, inspirată de modelul german.

„Nu e vorba de modificarea taxelor pentru companii, am discutat si am afirmat că atât timp cât masurile de sprijin deja luate au dus la o echilibrare și chiar la o creștere economică vizibilă, atât față de perioada precedentă, cât și față de anul trecut, nu cred că ar fi o bună practică să modificăm taxarea companiilor. Sunt alte măsuri fiscale la care specialiștii lucrează și pe care le discută, iar când vom lua o decizie in interiorul Coaliției, vom anunța”, a declarat luni premierul Nicolae Ciucă.

Reacția premierului a venit după ce Marcel Ciolacu, liderul PSD, a sugerat că social-democrații ar prefera introducerea unui impozit de „solidaritate” de 1%, aplicat companiilor românești cu o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro pe an.