Rareș Bogdan îi „spulberă” pe distribuitorii din energie: Au greșit un milion de facturi!

Prim-vicepreşedintele PNL, eurodeputatul Rareş Bogdan, dă replica distribuitorilor din domeniul energiei care au reclamat că nu au primit sumele aferente plafonării preţurilor la energie şi care au cerut Guvernului să sprijine deblocarea urgentă a procesului de decontare.

Rareş Bogdan le aminteşte acestor companii că au greşit facturi pentru un milion de clienţi, că în România au profituri mult mai mari decât în alte state europene şi că la efortul în perioade dificile nu trebuie să participe doar statul sau cetăţenii, ci şi firmele.

„Capitalismul înseamnă profit. Dar în acelaşi timp, dacă ne place atât de mult să fim europeni şi să ne comparăm cu Franţa, Austria, Germania, sau Marea Britanie, sau Spania, eu cred că trebuie să ne uităm şi la profituri. Aceste companii care astăzi vin şi ne spun că încă nu au primit sau încă nu s-au făcut compensările, că încă nu au primit banii decât parţial sau unele încă nu au primit, sunt aceleaşi care au greşit pentru un milion de clienţi facturi finale, sunt aceleaşi care nu au aplicat aceste reduceri şi sunt acelea care au avut profituri mai mari decât orice ţară europeană, nu de 8-12% cât e în servicii în Germania, sau în Austria sau în Franţa, ci au avut profituri de 70%. Cred că e extrem de important să ne uităm foarte serios la… când participi la un efort comun, într-o situaţie de criză, nu participă doar statul, nu participă doar cetăţeanul, clientul final, ci participă şi companiile, indiferent că sunt companii private româneşti sau sunt companii străine”, a comentat Rareş Bogdan, vineri, la Digi 24, reacţia distribuitorilor de energie care au reclamat că nu au primit contravaloarea compensărilor stabilite prin lege.

El a ţinut să sublinieze că România nu are impozite mari pentru companii, ci doar pe muncă.

„România nu are impozite mari, are impozite mari doar pe salarii. În rest, impozitarea în România, de la nivel de dividende până la nivel… nu este mare. Faptul că nu ne-am prea uitat, ani în şir, la modalitatea în care anumite companii au avut cifre de afaceri uriaşe cu profituri care au ieşit foarte mult, poate ar fi cazul ca din când în când să ne uităm şi la asta. Nu sună a ameninţare, sună a normalitate”, a adăugat Rareş Bogdan.