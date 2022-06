Ponta, mesaj tranșant după vizita lui Iohannis în Ucraina: Credeam, în primul rând, că are obligația să ajute România “să își construiască un nou viitor”!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că „este total de acord cu faptul ca Europa trebuie sa sprijine Ucraina “sa isi construiasca un nou viitor” .

„Dar, in ce il priveste pe dl Klaus Iohannis, eu credeam ca are, in primul rand, obligatia sa ajute Romania “sa isi construiasca un nou viitor” ! Gresesc? Probabil ca da – din acest motiv a castigat dl Iohannis alegerile si eu le-am pierdut. Pentru ca romanii care l-au votat, in Tara sau in Diaspora, au vrut ca el sa se ocupe de viitorul Ucrainei – ca Romania oricum nu mai are viitor !