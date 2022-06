Coca-Cola lansează platforma globală de muzică „Coke Studio”

Coke Studio debutează cu un videoclip internațional care aduce un omagiu piesei emblematice „A Kind of Magic” a trupei Queen și dă startul uneia dintre cele mai mari promoții de vară organizate de Coca-Cola în România în ultimii ani.

Coca-Cola lansează Coke Studio™, o platformă muzicală care oferă o oportunitate pentru talentele emergente din diferite colțuri ale lumii de a colabora pentru a crea momente magice și noi experiențe muzicale dedicate publicului larg. Momentul care marchează lansarea Coke Studio™ a prins viață printr-un videoclip lansat la nivel global ce poartă numele „The Conductor”. Filmul prezintă șapte artiști care vin laolaltă cu propria lor viziune pentru a reimagina piesa „A Kind of Magic” a trupei Queen. „The Conductor” este doar primul pas, acesta fiind urmat de una dintre cele mai mari promoții organizate vara aceasta de Coca-Cola în România, cu premii substanțiale pentru toți iubitorii de muzică.

The Conductor

Coke Studio și „The Conductor” sunt cele mai noi expresii ale Real Magic™ – noua filosofie globală a brandului pe care Coca-Cola a introdus-o la sfârșitul anului trecut. Esența platformei stă în convingerea că diferențele noastre fac din lume un loc mai bogat în care să trăim – și că „Magia adevărată” se întâmplă atunci când suntem uniți prin experiențe comune, atât la nivel digital, cât și în viața reală.

„Ne-am propus să facem ceva diferit cu Coke Studio”, a declarat Joshua Burke, Head of Global Music & Culture Marketing, The Coca-Cola Company. „Coca-Cola a avut întotdeauna o legătură puternică cu muzica, lucrând cu talente emergente remarcabile în diferite comunități din toate colțurile lumii, precum și o moștenire puternică în conectarea oamenilor dincolo de granițe și culturi. Coke Studio reunește aceste două lucruri într-un mod puternic și orientat spre viitor, susținând dezvoltarea talentelor în industria muzicală, conectând, în același timp, noi publicuri la muzica nouă. Vedem „The Conductor” ca fiind atât un omagiu adus legendarei trupe Queen, cât și o oportunitate de a reinterpreta una dintre cele mai bune piese ale lor în diferite moduri, în diferite culturi și genuri muzicale, pentru o nouă generație. Aici este magia!”

Filmul „The Conductor” este disponibil online și poate fi urmărit integral pe canalul de youtube Coke Studio: http://youtube.com/CokeStudioGlobal. Printre artiștii care au contribuit la realizarea proiectului se numără Ari Lennox, artista americană de R&B nominalizată la premiile Grammy, compozitorul britanic Griff, producătoarea electro-pop de origine turcă Ekin Beril, Mariah Angeliq – o voce remarcabilă a stilului latino-urban-pop, Tems – compozitoare și producătoare de origine nigeriană, rapperul canadiano-indian Tesher, precum și trupa K-Pop TRI.BE.

Pe lângă contribuția adusă filmului, fiecare dintre cei șapte artiști și-a înregistrat totodată și propria versiune a piesei „A Kind of Magic”, care, împreună cu alte piese exclusive și filmări din culise, vor fi accesibile pe Hub-ul YouTube Coke Studio . Conținutul poate fi accesat și prin scanarea noilor ambalaje Coca-Cola care se vor transforma astfel „în portaluri digitale” către o lume plină de conținut digital original în cadrul noului hub Coca-Cola.

Lansarea Coke Studio și „The Conductor” a fost organizată în parteneriat cu Universal Music Group, liderul mondial în divertismentul muzical, videoclipul fiind realizat împreună cu agenția de creație BETC Londra.

Promoția verii

The Conductor marchează debutul Coke Studio în România, care va continua vara aceasta cu una dintre cele mai mari promoții estivale organizate de brand în ultimii ani. Campania suprinde prin atât prin complexitate, având o abordare integrată, 360, cu componente în ATL, BTL, OOH, digital, social media și PR, dar și prin premiile oferite în cadrul unei promoții naționale.

Anul acesta, Coca-Cola oferă șansa iubitorilor de muzică să câștige premii la cele mai mari festivaluri din țară, printre care Neversea, Electric Castle și Untold. Iar prin intermediul unor parteneriate internaționale, Coca-Cola va oferi experiențe complete și la câteva dintre cele mai cunoscute festivaluri europene: Tomorrowland în Belgia, Lollapalooza în Germania, precum și Coca-Cola Music Experience în Spania. Practic, pentru prima dată, prin intermediul aplicației Coca-Cola App, publicul va avea posibilitatea să câștige invitații la toate aceste festivaluri, de care se vor putea bucura alături de prieteni sau familie. Mai mult decât atât, invitațiile pentru festivalurile din afara țării vor veni într-un pachet complet, cu transport și cazare asigurate.

Dincolo de invitații, participanții la promoție vor putea câștiga numeroase alte premii precum căști wireless sau boxe portabile, dar și o experiență VIP completă la festivalul Lollapalooza din Berlin care include 4 invitații, transport și cazare asigurate, precum și vouchere valorice pentru achiziționarea ținutelor de festival.

Campania se desfășoară până la data de 21 august, toate aceste experiențe pot fi câștigate prin intermediul aplicației Coca-Cola App, disponibilă pe iOS și Android, jucând jocul promoției, intitulat SIMTE RITMUL VERII.

Despre Compania Coca-Cola

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) este o companie cu un portofoliu complet de băuturi cu produse vândute în peste 200 de țări și teritorii. Scopul companiei noastre este de a reîmprospăta lumea și de a face diferența. Vindem mai multe mărci de miliarde de dolari în mai multe categorii de băuturi la nivel mondial. Portofoliul nostru de mărci de băuturi răcoritoare spumante include Coca-Cola, Sprite și Fanta. Mărcile noastre de hidratare, sport, cafea și ceai includ Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest și Ayataka. Mărcile noastre de nutriție, sucuri, lactate și băuturi pe bază de plante includ Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife și AdeS. Ne transformăm în mod constant portofoliul, de la reducerea zahărului din băuturile noastre până la aducerea pe piață a produselor noi și inovatoare. Căutăm să influențăm pozitiv viața oamenilor, comunitățile și planeta prin reaprovizionarea cu apă, reciclarea ambalajelor, practicile de aprovizionare durabilă și reducerea emisiilor de carbon de-a lungul lanțului nostru valoric. Împreună cu partenerii noștri de îmbuteliere, angajăm peste 700.000 de oameni, ajutând să aducem oportunități economice comunităților locale din întreaga lume. Aflați mai multe la www.coca-colacompany.com și urmăriți-ne pe Twitter , Instagram , Facebook și LinkedIn .

În România, ca în toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea, Coca‑Cola deţine şi funcţionează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către consumatori. Pe plan local, Sistemul este format din Coca‑Cola România (filială a The Coca‑Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca‑Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca‑Cola sub licenţa The Coca‑Cola Company în România. Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca‑Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2020, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 434 de milioane de euro, echivalentul a 0,20% din PIB-ul României.

DESPRE UNIVERSAL MUSIC GROUP

La Universal Music Group, existăm pentru a modela cultura prin puterea artei. UMG este liderul mondial în divertismentul bazat pe muzică, cu o gamă largă de companii implicate în muzică înregistrată, publishing, merchandising și conținut audio-video. Dispunând de cel mai cuprinzător catalog de înregistrări și melodii din fiecare gen muzical, UMG identifică și dezvoltă artiști, produce și distribuie muzica apreciată la nivel global. Devotat artei, inovației și spiritului antreprenorial, UMG încurajează dezvoltarea de servicii, platforme și modele de afaceri pentru a extinde oportunitățile artistice și comerciale ale artistilor din portofoli, dar și pentru a crea noi experiențe dedicate fanilor. Pentru mai multe informații despre Universal Music Group, vizitați www.universalmusic.com.