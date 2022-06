Inedit: Ași la Kempo și în mare și pe uscat!

Îmbrăcați în Kimono-uri, 500 de sportivi de la Kempo, alături de președintele federației, Amatto Zaharia, au făcut un antrenament inedit la 7.00 dimineața în Marea Neagră. Aceștia au fost atracția turiștilor de pe plaja din Venus care ieșiseră să prindă aerosolii.

Amatto Zaharia, șeful Federației Române de Kempo a strâns în cantonamentul de la Venus, nu mai puțin de …500 de sportivi! Timp de o săptămână, în fiecare dimineață și seară, atunci când se antrenau și umpleau o plajă, aceștia au fost atracția turiștilor de pe litoral. „Am avut în jur de 580 de sportivi, unii au mai venit, alții au plecat dar 500, 510 au fost în permanență pe plaja din Venus” – Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo.

La 6.00 dimineața sportivii sunt deja pe plajă

Amatto Zaharia a condus antrenamentele luptătorilor atât pe uscat, cât și în Marea Neagră. Îmbrăcați în Kimono-uri, sportivii, de la cel mai mic până la cel mai mare, au intrat la apă. La 7 dimineața, atunci când temperatura mării are doar 16 grade, s-au antrenat cot la cot cu președintele federației, sub privirile nedumerite ale turiștilor care ieșiseră pe plajă să prindă aerosolii. „Este senzațional. Când vezi 500 de sportivi în Kimono-uri în apă este o priveliște plăcută. Pe mine mă bucură foarte tare, copii mai tremură, dar până la urmă intră cu toții în apă că nu au ce să facă” – Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo.

Deși primul antrenament începe la ora 7.00, sportivii sunt aliniați în formație cu o oră mai devreme! „Pe mine nu mă interesează ce fac ei atunci când nu au antrenamente, atâta timp cât la antrenamente dau randament. Bineînțeles că după 3 zile de pregătire intensă, nu își mai permit să doarmă târziu ci devreme, iar la 6.00 dimineața sunt toți pe plajă” – Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo.

„Turișii se uită la noi ca la un film bun!”

Amatto Zaharia povestește că la fiecare antrenament din cantonamentul de la Venus, turiștii care sunt în stațiune vin să îi privească. „Se uită la noi ca la un film, dar un film bun. Dar ca la orice film de succes s-a lucrat mult, noi lucrăm de vreo 35 de ani la acest proiect și cu multă muncă am ajuns aici” – Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo.

Conduce o federație de 7.500 de sportivi

Amatto Zaharia, promotorul Kempo-ului în România, este maestru emerit al sportului românesc și primul român care a ajuns la conducerea mondială a artelor marțiale mixte. A început practicarea sportului în urmă cu 40 de ani, iar în 1984, în cadrul armatei, a predat primul curs de autoapărare militarilor români, după un model preluat de la armata americană. Marele sportiv a introdus Kempo în România în anii 90. La început, Kempo a funcționat ca un departament în cadrul Federației Române de Arte Marțiale, după care, în 2009, a înființat Federația Română de Kempo.

Amatto Zaharia are centura neagră 8 Dan, gradatie acordată de Federația Internațională de Kempo în 2019.

În prezent, federația pe care o conduce este una dintre cele mai mari din țară, având peste 7.500 de sportivi. „De când mă știu mi-am asumat toate responsabilitățile în tot ceea ce am făcut. Evident că de la o sală mică de la care am plecat în urmă cu 40 de ani, într-o școală generală, am ajuns astăzi la aproape 200 de cluburi și peste 7500 de sportivi , responsabilitățile au crescut. Ai atâția oameni în spate și tot timpul trebuie să te gândești la ei. Și eu zic ca deocamdată îmi iese „ – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.

La începutul lui iulie se pleacă la Campionatele Mondiale din America

Pe 2 iulie, delegația României de la Kempo va pleca în America, acolo unde vor avea loc Campionatele Mondiale Mixt – Fight Kempo, de seniori și juniori. „Sportivii noștri vor concura la Miami, Las Vegas și Los Angeles. Aceste campionate mondiale se organizează în fiecare an. De 15 ani, noi am fost prezenți la ele și cu siguranță și acum vom veni de acolo cu câteva trofee” – Amatto Zaharia, președinte Federația Română de Kempo.