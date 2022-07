Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, apel public către Guvernul României: “Solicit guvernanților să vadă ce se întâmplă cu comunitatea de români din Ucraina!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, cere autorităților române să se ocupe de comunitatea de români din Ucraina.

“Am primit din partea comunității de români din Cernăuți un telefon care m-a zguduit. Ce au pățit românii acolo de la un guvernator, care este un fel de președinte de Consiliu Județean la noi, este de neconceput. Conflictul este conflict, este un adevăr trist, însă problema minorităților din Ucraina nu este rezolvată. De altfel, problema nu era rezolvată nici înainte de conflict – în 2017, am fost trimisă, ca și europarlamentar, la Kiev și, efectiv, oficialii de acolo ne-au trimis, pe membrii delegației din PE, la plimbare, în privința legii Educației – și, din păcate, nici acum nu este rezolvată”, a punctat eurodeputatul Grapini.

În context, Maria Grapini a făcut un apel public către Guvernul României, căruia îi solicită să vadă ce se întâmplă cu adevărat cu comunitatea de români din Ucraina și să acționeze în consecință.

De asemenea, europarlamentarul umanist a tras un semnal de alarmă în privința înmulțirii alarmante a vocilor care susțin că România ar trebui să părăsească UE.

“De altfel, eu am avut, la modul insistent, intervenții în PE, prin care am cerut UE ca țara noastră să aibă condiții și tratament egal în piața internă. Să fie foarte clar: Ucraina nu este pregătită, din niciun punct de vedere, să se integreze în UE. Deocamdată însă avem acest prim pas, votat recent, care prevede că Ucraina va urma calea de aderare la UE. În al doilea rând, precizez că, dacă intri în piața internă, primele avantaje sunt clare dar, pe de altă parte, trebuie să fii, ca stat, pregătit să operezi într-o piață liberă. Eu spun că Ucraina nu este încă pregătită pentru a face acest pas, și vedem cu toți că și România, ca stat care este în UE de 15 ani, are probleme și nu suntem beneficiari, ca și alte state membre, ai intrării în zona Schengen. Mai mult, avem probleme generate de menținerea MCV”, a conchis, în intervenția sa, Maria Grapini.