20 de Ediții ICon Arts Transilvania: un fenomen cultural esențial pentru viața artistică din România

Hub-ul de creație din inima țării, Academia și Festivalul ICon Arts Transilvania a împlinit anul acesta 20 de Ediții. Un program amplu de 16 concerte, în 10 localități, s-a desfășurat pe cuprinsul a două săptămâni în satele de patrimoniu din Nordul Județului Sibiu, cât și în orașele Sibiu și Mediaș. Au avut loc concerte camerale irepetabile sub arcadele gotice ale bisericilor fortificate, de fiecare dată arhipline. Totodată, au fost fondate alte două rezidențe artistice, de jazz și muzică de cameră, pe lângă cea de compoziție care împlinește anul acesta 9 ani.

Adevărate feerii muzicale au învăluit spațiile de basm ale Transilvaniei rurale, dar și Acoperișul Filarmonicii de Stat din Sibiu, pentru un public entuziast venit să susțină tinerele talente ale muzicii clasice și de jazz din România. Fotografii, cronici și interviuri din timpul evenimentului sunt disponibile pe pagina de Facebook ICon Arts.

La această ediție au fost implicați peste 150 de artiști din România, Belgia, Elveția, Germania, Marea Britanie, SUA, Venezuela, Columbia și Azerbaijan, invitată în premieră fiind Ucraina, prin programul de burse din cadrul proiectului ”Artists for Artists”, inițiat de Asociația UCIMR.

20 de Ediții alături de peste 2000 de muzicieni

ICon Arts – International Contemporary Arts a fost inițiat la Breaza, de către doi studenți atunci, Diana și Sebastian Gheorghiu, pentru a completa viața culturală cu un eveniment comparabil cu fenomenele culturale de profil din străinătate. Cei doi artiști și manageri culturali au simțit lipsa unor Master Class-uri de nivel înalt care să perfecteze potențialul artistic al tinerilor muzicieni din România. Și astfel ICon Arts a pornit pe un drum de poveste, devenind și un Festival de amploare, începând cu următoarele ediții programate în Cisnădie, Cisnădioara și Sibiu. ICon Arts a desfășurat ediții speciale și la Roma și Arezzo, perioadă în care a promovat în paralel și alte ramuri ale artei precum dansul contemporan, fotografia artistică sau artele spectacolului de teatru.

Ediția 2022 a fost a 17-a în Transilvania, fiind un eveniment așteptat de un public din ce în ce mai numeros, format din artiști, turiști, localnici, dar și public citadin (din România și din zeci de alte țări) care a ales să se mute în aceste ținuturi fermecătoare.

Încrederea de care au nevoie tinerii artiști din România

De la fondare, peste 2000 de artiști au avut prilejul de a studia în mediul ICon Arts alături de mentori de renume național și internațional – artiști aclamați pe marile scene ale lumii care au venit aici pentru a împărtăși din experiența lor și pentru a concerta în fața publicului prezent în Sibiu și Transilvania. De-a lungul celor 20 de ani, mulți dintre tinerii care au studiat aici la începutul carierei au devenit nume mari în România, dar și în plan internațional, revenind la ICon Arts în calitate de mentori și formând următoarele generații de artiști.

În continuarea misiunii sale, ICon Arts pregătește noi oportunități de afirmare pentru tinerele talente care s-au remarcat și la prezenta ediție, oferindu-le invitația de a concerta în următoarele stagiuni organizate de Asociația UCIMR, Filarmonica de Stat din Sibiu sau Filarmonica de Stat din Brașov. Printre aceste proiecte se numără, începând cu această vară: „Concerte pe acoperiș” la Filarmonica de Stat din Sibiu, Sibiu Opera Festival, Belcanto la Curtea Domnească, Rezidența Transilvanica.

ICon Arts, o platformă culturală pentru proiecte inovatoare

Prin deschiderea pe care a dovedit-o de-a lungul timpului, ICon Arts a devenit firesc o platformă culturală pentru diferite alte proiecte culturale inovatoare. Edițiile următoare își propun să extindă și mai mult această ramură a Festivalului pentru a sublinia meritele creatorilor care vor să ducă arta la următorul nivel.

Diana Gheorghiu, co-fondator: „ICon Arts a pornit dintr-o necesitate pe care am resimțit-o destul de pronunțat înainte de începe acest proiect care habar nu aveam că va deveni o misiune de o viață.” Sebastian Gheorghiu, co-fondator: „Am participat la câteva la master class-uri extrem de costisitoare în străinătate unde am intrat în contact cu fenomenul cultural bine stabilit acolo, vorbind despre țări cu o lungă tradiție muzicală. Ne-am dorit să avem și în România un astfel de eveniment, credem că am reușit pe deplin, ICon Arts devenind un reper pe harta internațională a festivalurilor de profil.”

Importanța cooperării instituționale, cheia către longevitate

Festivalul, organizat de Asociația „UCIMR” și Exces Music, mulțumește pentru susținere publicului receptiv prezent de fiecare dată în număr mare la concerte, precum și partenerilor locali fără de care evenimentul nu s-ar fi putut desfășura în condiții optime: Filarmonica de Stat Sibiu, Biserica Evanghelică „Sf. Margareta” din Mediaș, Primăria Biertan, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația „Colinele Transilvaniei” și Complex Medieval Unglerus alături de celelalte gazde primitoare din Biertan, Richiș, Mălâncrav unde au avut loc cursurile de master class și rezidențele artistice. Ediția de anul acesta a fost susținută, totodată, de Consiliul Județean Sibiu, prin câștigarea co-finanțării obținute la concursul de proiecte.

Academia și Festivalul ICon Arts Transilvania, Ediția XX, este un eveniment organizat de Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în parteneriat cu Exces Music.

Un proiect cultural co-finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

Parteneri culturali: Programul „OTA” al UCIMR dedicat tinerilor muzicieni români, Filarmonica de Stat Sibiu, Mihai Eminescu Trust, Asociația Kitharalogos, GuitarLab, Colinele Transilvaniei, Primăria Biertan, Complex Medieval Unglerus, Experience Transylvania, Senator Wine.

