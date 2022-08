Nume importante ale jazzului românesc pe scena JazzUP Sea Fest 4 Constanța

Artiști remarcabili din jazzul românesc vor urca pe scena JazzUP Sea Fest, în perioada 12-14 august 2022. Festivalul va începe în 11 august, cu un concert de muzică clasică, la Muzeul de Artă din Constanța.

A IV-a ediție a Festivalului JazzUP Sea este organizat de Asociația CultArt și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.

Vineri, 12 august, ora 19:00, în Piața Ovidiu este programat concertul „Acts of Service”, susținut de Irina Sârbu Band – Irina Sârbu (voce), Puiu Pascu (pian), Ciprian Parghel (bas) și Tudor Parghel (tobe).

Un concert susținut de Irina Sârbu Band propune piese de jazz standard, etnojazz, samba, bossa nova, tango, muzică românească interbelică, muzică franceză și chiar folclor. Numele sub care concertează cei patru muzicieni de elită este de mult timp un brand cunoscut și apreciat. Nu sunt foarte numeroase trupele care se pot sprijini si pot construi fiecare concert pe o existență, implicit o experiență împreună pe scenă de 19 ani! Iar cei care au ascultat o dată sau de mai multe ori Irina Sarbu Band în concert au revenit mereu, convinși de surprizele deosebit de plăcute pe care cei patru muzicieni le oferă, de fiecare dată. De la o apariție la alta, interpretarea este din ce în ce mai spectaculoasă prin expresivitate, improvizație, imaginație, demonstrație de virtuozitate, tehnică solo și de grup, jocul fascinat și imprevizibil al relațiilor dintre voce și instrumente. Temperamentul exploziv și plăcerea de a cânta împreună asigură fiecărei piese interpretate calitatea de versiune de referință.

Sâmbătă, 13 august, de la ora 19:00, publicul este invitat în Piața Ovidiu la concertul Anei-Cristina Leonte & The Bash, o trupă formată din artiști ai noului val din jazzul românesc, care va explora muzical conceptul „Quality Time”.

Ana-Cristina Leonte își continuă aventura sonoră alături de colaboratorii ei constanți, Tavi Scurtu (tobe), Albert Tajti (clape, bass synth) și Alex Arcuș (saxofon, flaut, bass synth), trecând peste orice regulă și categorisire, pentru că muzica prezentului nu trăiește decât prin inovație și are ca singură condiție starea de libertate. Dincolo de melanjul dens în care se contopesc fără urmă de sudură explorările infinitului electronic și respirația or-ganico-acustică, muzica dezvăluie atât în conștiința muzi-cienilor, cât și în cea a ascultătorilor, ideea de transcendență, de relaționare cu ceea ce este mai presus și dincolo de starea de spirit necesară pentru simpla su-praviețuire în lumea materială.

A-C Leonte: „Muzica este pentru mine o fidelă purtătoare de emoție, având în același timp abilitatea de a modela, de a conecta, de a metamorfoza spațiul și de a produce schim-bare. Este responsabilitatea noastră, a muzicienilor, cum canalizăm această putere transformatoare. De aceea, eu aleg ca arta mea să fie mijloc de transport al iubirii, al treziei, al prezentului, al iertării, al vindecării. În această misiune mă acompaniază și mă inspiră neîncetat „my ba-dass sweethearts”, de aici și prescurtarea grăitoare de care se atașează multiple alte sensuri „The B”.

Duminică, 14 august, de la ora 19:00, în Piața Ovidiu, concertul „Physical Touch” va fi susținut de excelentul Sorin Zlat Trio – format din Sorin Zlat (pian), Adrian Flautistu (contrabass) și Iulian Nicolau (tobe).

Sorin Zlat Trio a luat naștere în anul 2008. Repertoriul trioului include standarde de jazz, dar și compoziții proprii, stilurile abordate de Sorin Zlat Trio fiind cool jazz, latin, post-bop, contemporary jazz și muzică de avangardă. Prin această fuziune de stiluri, grupul a câștigat recunoșterea publicului de jazz din România și din străinătate, bucurându-se de numeroase concerte pe scenele unor festivaluri celebre, precum: Montreux Jazz Festival, Izmir Jazz Festival, Bruxelles Jazz Festival, Golden Jazz Fest Paris, Jacksonville Jazz Festival (S.U.A), Monaco Jazz Festival, Getxo Jazz Festival (Spania), dar și in cluburi de jazz celebre dintre care amintim: Birdland (New York), Vortex (Londra), Music Village (Bruxelles), Ronnie’s Scott (Londra), Blue Note (New York), Kings Place (Londra), Nardis (Istanbul), Jazz Cafe (Montreux), B-flat (Berlin) etc.

După succesul albumului „Endurance”, lansat în anul 2015, Sorin Zlat a început să lucreze la noul său album, „The Land Of Dreams”, care conține compoziții si orchestrații originale. Cu stiluri abordate ce oscilează de la cool jazz, la post-bop, latin, avant-garde, funk, neo-soul, proiectul propus este un testament al universalității muzicii, cu muzicieni proveniți din generații și școli de gândire diferite, dar unificați de către limba comună a jazzului. Proiectul s-a bucurat nu numai de un succes binemeritat în România, Europa și USA, dar a dat naștere și unor colaborări muzicale cu diferiți muzicieni români și internaționali. Această oportunitate l-a îndemnat pe pianist să creeze un album compilație ce include toți muzicienii care au luat parte la această călătorie muzicală: Gianni Gagliardi, saxofon (Spania), Gianluca Renzi, contrabas (New York), Woody Witt, saxofon (USA), David Craig, contrabas (USA), Daniel Dufour, baterie (USA), Riley Lonergan, saxofon (UK), Mikele Montolli, contrabas (UK), Andy Trim, baterie (UK), Cătălin Milea, saxofon (RO), Mihaela Alexa, voce (RO), Adrian Flautistu, contrabas (RO), Iulian Nicolau, baterie (RO). Prin acest proiect pianistul a reușit să spargă granițele comunicării, The Land of Dreams devenind tărâmul tuturor muzicienilor care pot comunica prin prisma muzicii și conferă publicului ascultător o provocare muzicală cât mai spontană și captivantă.

Sunt încântat că festivalul nostru se dezvoltă și include anul acesta nume mari ale jazzului românesc, artiști experimentați și foarte apreciați de public. Constănțenii se pot bucura de concerte de jazz chiar în orașul lor, iar turiștii au și ei prilejul, la finalul câtorva zile de vacanță, să asculte muzică de cea mai bună calitate – a declarat Valentin Ștefan Ștefăniță, președintele Asociației CultArt și directorul JazzUP Sea Festival.

JazzUP Sea Fest va începe joi, 11 august, ora 19:00, la Muzeul de Artă, cu un concert de muzică clasică, intitulat „Words of Affirmation” și susținut de Trio Ponticus – Sabin Penea (vioară), Eduard Zecheru (violoncel) și Cătălin Răducanu (pian).

Această ediție a festivalului include și evenimente conexe:

JazzUP Young – trei workshopuri pentru copii și tineri (12-14 august, ora 17:00, în Piața Ovidiu);

un Flash Mob pentru Pace și lansare de baloane, susținut de Școala de dans și fitness White Feathers și Art & Craft Constanța Revival (12 august, ora 18:00);

JazzUP Session – două Jam Sessions cu artiștii festivalului (11 și 14 august, ora 21:30, la Botanica);

JazzUP Party – două concerte de muzică electronică (12 august – Kaius Leppa și 13 august – The Rabbit King, ambele programate la ora 21:00, în Piața Ovidiu).

Accesul la toate evenimentele JazzUP este gratuit.

Intrarea la concertul de la Muzeul de Artă este liberă, dar se face în baza unei rezervări și a confirmării acesteia la adresa de e-mail rezervari@jazzup.ro sau la numărul 0744JAZZUP (0744.529.987).

Mai multe informații pe https://jazzup.ro/, pe pagina de Facebook JazzUP și pe contul de Instagram @jazzup_official.

Valoarea totală a proiectului este de 322.150 lei.

Asociația CultArt și proiectul JazzUP au fost create în anul 2018, fiind fundamentate pe experiența de peste 15 ani a organizării festivalurilor și concertelor de muzică clasică. JazzUP reunește proiectele JazzUP Sea, JazzUp Peak, JazzUP Casino, JazzUP Party, JazzUp Session, JazzUP Young, JazzUP Hope și JazzUP Castel.