Ministrul Budăi îi liniștește pe români: Nu se pune problema unei majorări a vârstei de pensionare. Mai mult, formula de calcul a pensiilor va fi îmbunătățită!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a oferit noi detalii despre viitoarea lege a pensiilor. Ministrul Muncii a declarat în exclusivitate la România TV că nu va crește vârsta de pensionare.

„Lucrez si cu Comisia Europeana si cu Banca Mondiala in contractul de asistenta. Ţinem la legea 127, ne dorim imbunatatirea legii. Cred că in două-trei saptămâni voi fi in posibilitatea sa am baza de material astfel încât sa invit partenerii sociali sa-mi fie parteneri in scrierea acestor reforme atat de importante pentru cetatenii romani.

Referitor la majorarea vârstei de pensionare, am spus clar ca nu trebuie să punem carul inaintea boilor, trebuie sa ne ocupam de creşterea sperantei de viata si abia peste ani sa avem o discutie onesta cu cetatenii români. Nu se pune problema unei majorari a varstei de pensionare.

În ceea ce priveşte formula de calcul a pensiilor, suntem deschisi la imbunatatire. Daca gasim o formulă mai buna, o vom aplica”, a declarat ministrul Muncii în exclusivitate la Romania TV.

Reamintim că prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Guvernul și-a luat angajamentul de a modifica Legea Pensiilor în beneficiul pensionarilor români. În momentul de față, pensia media este de aproximativ 1.600 de lei, în timp ce peste 1,25 milioane de pensionari au pensie de doar 1.000 de lei.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii arată că în România, în luna iulie, erau aproape 4,8 milioane de pensionari. Dintre aceştia, peste 3,8 milioane s-au pensionat la limita de vârstă, pensia medie fiind de 1930 de lei, iar în jur de 93.000 au obținut pensie anticipată parțială.