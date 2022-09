Carlos Alcaraz, victorie de senzație la US Open. Spaniolul, cel mai tânăr lider mondial din istorie!

Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP) l-a învins pe Casper Ruud (23 de ani, 7 ATP), reușind deopotrivă câștigarea primului titlu de mare șlem și urcarea pe locul întâi, în ierarhia mondială.

Spaniolul Carlos Alcaraz a afirmat că şi-a dorit de multă vreme să ajungă numărul 1 mondial şi să câştige un turneu de grand slam. El spune însă că noul statut nu îl va shimba şi va rămâne „cu picioarele pe pământ”.

„Am visat de multă vreme, să fiu numărul 1, să câştig un titlu de Grand Slam. Am muncit foarte mult. E greu să vorbesc despre asta, sunt prea multe emoţii… Am doar 19 ani, e foarte special. Am spus că nu este timpul să fiu obosit. În finala de Grand Slam, trebuie să dai totul. Aceste două săptămâni au fost incredibile, cu meciuri foarte dificile. Mulţumesc New York pentru sprijin, energia de pe teren este imposibil de explicat. Şi mulţumesc tuturor celor de cealaltă parte a lumii care se culcă târziu sau se trezesc devreme pentru a mă susţine”, a spus el.

Spaniolul Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingându-l în finală pe norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, numărul 7 ATP.

Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-4, 2-5, 7-6 (1), 6-3, în trei ore şi 20 de minute. Datorită acestui succes, spaniolul urcă de pe locul 4 mondial pe prima poziţie în clasamentul ATP şi scrie istorie, el devenind cel mai tânăr lider ATP.