Cum sa conectezi între ele mai multe benzi LED

Putem spune atat de multe despre benzile LED. Sunt o soluție eficientă, dar si ecologică pentru nevoile dvs. privitoare la iluminat. Ele oferă o mulțime de varietate în ceea ce privește culoarea și dimensiunea.

Banda LED vă ajută să iluminați locuri neobișnuite unde sursele tradiționale de iluminat pur și simplu nu pot ajunge. Și vă permit să fiți cât de creativ doriți cu proiectele dvs. de iluminat.

Alegerea unor benzi LED pentru a vă lumina spațiul este o solutie evidenta. Dar, la prima vedere, instalarea acestora poate parea descurajanta. Totul se poate rezuma la cativa pasi simpli, descrisi in cele ce urmeaza.

Cu excepția cazului în care iluminați un proiect mic, sunt șanse să fie necesar să tăiați și să conectați benzi de LED între ele. Acesta este de fapt unul dintre cele mai mari avantaje ale alegerii luminilor cu bandă LED. Puteți conecta mai multe benzi împreună pentru a ilumina spații mai mari și forme neobișnuite. Există două moduri de a conecta benzi LED între ele:

Folosind conectori

Cel mai simplu mod de a conecta două benzi intre ele este să utilizați conectori pentru banda LED. In general, exista 2 feluri de conectori:

Tip clema

Puteți utiliza acești conectori pentru a conecta două benzi împreună sau chiar pentru a vă conecta banda LED la sursa de alimentare. În ambele cazuri, acești conectori vă ajută să extindeți distanța pe care o pot acoperi în mod eficient benzile . Trebuie sa aveti grija sa alegeti conectorii potriviti, in functie de banda pe care o aveti, fiind disponibili atat pentru banda monocolora, cat si RGB.

Cu fir

Proiectul dvs. ar putea necesita ca benzile LED-uri să ocolească un colț sau sa aiba o formă neobișnuită. Aceasta este situatia în care conectorii de fir sunt la îndemână. Acești conectori fie au cleme la ambele capete, pentru a conecta 2 benzi, fie au clema la unul din capete si fire la celalalt, pentru o conectare mai simpla la controller sau la sursa de alimentare.

Prin Cositorire

În timp ce conectorii sunt o modalitate ușoară și convenabilă de a conecta benzi LED între ele, există unele cazuri în care acestia nu este o opțiune. De exemplu, in cazul in care ar fi nevoie de foarte multi conectori, folosirea acestora ar duce la pierderi de intensitate a luminii. De asemenea, in cazul in care banda vine montata in profil pentru banda led, este posibil ca un conector sa fie prea lat pentru montajul in profil, sau acea zona neiluminata sa fie inestetica. Pentru aceste situatii, solutia este lipirea prin cositorire.

Cositorirea benzilor LED-uri nu este un proces foarte dificil. Cu toate acestea, necesită niște aparate mai specializate specializate și indemanarea se deprinde de-a lungul timpului. Pentru a cositori două benzi LED, trebuie să tăiați benzile la dimensiunea dorită, să îndepărtați stratul de silicon(in cazul in care acesta exista) pentru a expune banda, să potriviți exact capetele ambelor benzi și să le lipiți împreună.

Benzile LED sunt o modalitate excelentă de a vă lumina proiectele. Sunt suficient de flexibile pentru a se potrivi în spații înguste și sunt ușor de instalat. Ele lasă o amprentă de carbon foarte mică și nu emit multă căldură. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la costurile de întreținere, dar nici la consum, deoarece acestea sunt mai eficiente decat sursele de iluminat traditionale.