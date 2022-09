Primarul Boc s-a băgat la joc cu „tricolorii” de la tenis de masă!

Componenții lotului național care vor lupta pentru medalii la Campionatul European U21 de la Cluj Napoca l-au învățat pe edilul orașului din Ardeal loviturile „de bază” din tenisul de masă.

Profitând de câteva ore libere, Emil Boc, un primar pasionat de sport, a acceptat invitației oficialilor Federației Române de Tenis de Masă și, fără multe pregătiri, s-a băgat la joc împreună cu sportivii din lotul național. După ce și-a făcut încălzirea cu ei, edilul orașului Cluj a schimbat mingii cu șeful FRTM, Cristi Romanescu, pentru ca, mai apoi, sa se joace tenis de masă și alături de clujenii aflați în baza sportivă ” La terenuri”.

„Din copilărie am jucat tenis de masă, mi-a rămas îndemânarea, mai jucam și la școală, pe catedră. Am început cu palete din lemn făcute de mine, nu aveam palete performante” – Emil Boc, primarul orașului Cluj Napoca.

„A fost o experiență frumoasă, ne-am distrat un pic cu domnul primar, sper că s-a simțit bine alături de noi” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Vor medalii în toate probele

Timp de patru zile, 14-18 septembrie, cei mai buni tineri sportivi U21 din Europa se vor duela în BT Arena de la Cluj Napoca pentru cele mai strălucitoare medalii.

Șeful FRTM este sigur că sportivii români vor urca pe podium la Romstal European U21 Championships.

„Avem o generație de excepție și la fete, și la băieți, sunt tineri, au 17 ani, sunt sub categorie mult, dar sunt speranțele noastre pentru JO din 2028. Ne dorim cel puțin 2-3 medalii, dar în fiecare an am obținut mai mult decât am preconizat” – Cristi Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.

Loturile naționale ale României la categoria U21:

Feminin: Elena Zaharia, Camelia Mitrofan, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu.

Rezervă: Tania Plaian

Antrenori: Viorel Filimon și Mihaela Șteff.

Masculin: Darius Movileanu, Andrei Istrate, Iulian Chirița, Eduard Ionescu.

Rezervă: Dragoș Bujor

Antrenori: Andrei Filimon și Ionuț Seni.

Meciurile vor putea fi urmărite în direct sâmbătă (17 septembrie) și duminică (18 septembrie) pe TVR.

Biletele la Campionatul European de la Cluj se pot achiziționa fie online ( de pe platformele iabilet.ro și bilete.ro), fie de la casele de bilete de la Sala Polivalentă BT Arena. Prețurile variază între 15-45 ron, elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități având gratuitate.

Foto: Municipiul Cluj Napoca