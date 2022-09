Deputatul Partidului Social Democrat, Dan Cristian Popescu, trage un semnal de alarmă: Mandatul primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, eșecuri pe linie!

Domnule deputat PSD, Dan Cristian Popescu, se împlinesc doi ani de la alegerile locale. Ca locuitor al sectorului 2 și fost viceprimar al acestui sector, cum caracterizați prestația actualului primar al Sectorului 2, useristul Radu Mihaiu?

Am așteptat doi ani să se întâmple lucruri bune în sectorul 2. De altfel, nici nu am ieșit cu declarații în acest sens pentru că mi s-a părut normal să văd ce poate realiza ca edil Radu Mihaiu. Am așteptat să-și pună în practică planul, proiectele de guvernare, lucrurile concrete, să vină cu o schimbare în bine, măcar într-un domeniu. Din păcate, nu am văzut vreo schimbare în bine, în niciun domeniu, ba mai mult, am văzut stagnări sau chiar regrese, în multe domenii. A avut succes doar în asigurarea unor funcții extrem de bine plătite pentru colegi de partid, prieteni, iubita unui consilier, cărora le-a creat, în disprețul locuitorilor din sector, funcții bine plătite, care au costat anual milioane de euro bugetul Primăriei Sectorului 2. În rest, eșecuri pe linie. Și, dacă doriți, le iau pe rând. În primul rând, reabilitarea termică. Ar fi trebuit finalizată în acest an în tot sectorul. Dar, ce surpriză? Stagnează! Este evident pentru toată lumea că, în ultimii doi ani, au fost reabilitate mult mai puține blocuri decât în mandatul 2016-2020.

Ba, mai mult, primarul Radu Mihaiu a introdus coplata de 10% pentru asociațiile de proprietari ale căror blocuri sunt reabilitate. Practic, Primăria mai plătește doar 90% din costul reabilitării, asociațiile plătind diferența de 10%. Deși există unele puncte de vedere care susțin că acest procedeu ar fi corect, altele îl văd însă incorect. Eu consider că este incorect, dacă luăm în calcul faptul că jumătate dintre blocurile din sector au fost reabiltate exclusiv cu banii Primăriei. De ce să ceri bani celeilalte jumătăți de locuitori ai sectorului? Nu poți defavoriza jumătate din sector pentru că ți-a trecut ție prin cap o idee genială! Chiar și în aceste condiții, vorbim doar de o reabilitare finalizată doar pentru câteva zeci de blocuri, în doi ani, în sectorul 2, lucru mai mult decât insuficient!

„Bugetul pe salubritate a crescut, dar curățenia lasă de dorit!”

Pe partea de salubrizare, lucrurile stau din păcate și mai rău. A eliminat „taxa zero”, spunând, inițial, că vine cu un nou plan, dar noul său plan nu a reprezentat altceva decât o taxă mult mai mare pentru oameni. A spus că în mandatul trecut s-au plătit prea mulți bani operatorului de gunoi, iar el a venit cu un buget mult mai mare decât anii trecuți, în privința gunoiului. Cine mai înțelege ceva din această situație? Nepricepere sau viclenie?

În vechiul mandat, susținea pe un ton isteric, ca și consilierii USR, că nu se face licitația pentru salubritate. Timp de doi ani, nu a făcut niciun demers în această direcție, iar astă-vară a propus un caiet de sarcini ilegal care a fost suspendat de instanță, după doar o lună de zile. A fost clar o manevră de a nu organiza licitația și doar să mimeze că face această licitație.

Dacă privim însă la curățenia din sector, vedem că, și în condițiile în care bugetul pentru salubritate a crescut semnificativ, aceasta arată mult mai rău ca în precedentul mandat.

„În cazul prestației lui Radu Mihaiu vorbim de sută la sută rea-credință!”

Cât este, domnule Popescu, rea-credință și cât este incompetență?

Cred că este sută la sută rea-credință. Cum poți cataloga faptul că, înainte de a fi ales primar, spuneai că Primăria plătește prea mulți bani pe salubritate și, după ce ajungi primar îți bați joc de cetățenii care te-au votat și majorezi taxele pe salubritate pe care le acuzai, chiar tu, că sunt nesimțit de mari?! Cum te poți simți ca primar când, deși vezi că plătești mai mult pe salubritate, mizeria în sector este mai mare?! Trebuie să ai un tupeu uriaș. Altă explicație nu există!

„Prietenii săi vin din zona consultanței și este mai ușor să le ofere aceste cadouri!”

Sunteți unul dintre liderii Partidului Social Democrat Sector 2. Cum caracterizează consilierii Partidului Social Democrat relația cu primarul Radu Mihaiu și, implicit, ședințele de Consiliu Local?

Singrul lucru unde s-a făcut, cât de cât, câte ceva, este în situația școlilor, unde s-a continuat proiectul demarat de mine referitor la renovarea școlilor. Sigur, într-un ritm mult mai lent, dar faptul că au fost continuate contractele încheiate în mandatul trecut – pe care le caracteriza ca nefiind în regulă, dar acum, evident, se laudă cu ele – este, până la urmă, un lucru bun.

Din păcate pentru locuitorii sectorului 2, Radu Mihai preferă o zonă neclară, aceea a cheltuirii unor sume de bani pentru așa-zise studii și consultanță. Am văzut niște studii pentru care a plătit bani grei și, mai mult decât atât, s-a lăudat cu acest lucru, pentru dezvoltarea unor zone care nu țin de sectorul 2. Spre exemplu, zona Gării de Est, zonă care nu ține de sectorul 2, ci de CFR, dacă ne referim la partea cu șine. Este în zonă și un bazin de înot, care ține de Ministerul Educației și pe care Radu Mihaiu vrea să-l desființeze. Practic, primarul userist a cheltuit o sumedenie de bani să ne prezintă o poză, pentru a ne arăta o zonă care nu ține de competența Primăriei pe care o conduce. Situația este similară și la Moșilor Vechi care ține, din punct de vedere al străzilor, de Primăria Capitalei. Și, totuși, despre ce vorbim?

Mai sunt o mulțime de studii fără finalitate, care costă bugetul Primăriei destul de mult. Probabil că prietenii săi vin din zona consultanței și este mai ușor să le ofere aceste cadouri! Sunt surprins de faptul că, și în aceste condiții, unii oameni laudă aceste studii!

„Finalizarea Podului de la Doamna Ghica, un eșec al lui Nicușor Dan, dar și al lui Radu Mihaiu!”

Finalizarea Podului de la Doamna Ghica a rămas încă departe, deși primarul sectorului 2 promitea o susținere semnificativă în această direcție. Ceeste de făcut?

Este, practic, o continuitate a ”realizărilor” lui Radu Mihaiu. Finalizarea Podului de la Doamna Ghica, un eșec al lui Nicușor Dan, dar și al lui Radu Mihaiu! Vorbim de un pod care trebuia finalizat în 2020 și care este încă în stand-by. Vă dați seama câți oameni din sector, și nu numai, suferă din cauza tergiversării finalizării acestui pod? Se pierd nu numai banii investiți în proiect, în contextul în care lucrările se deteriorează, dar și timp prețios pentru locuitorii din București care, în urma nefinalizării acestui pod, pierd poate o oră, o oră și jumătate, în plus, în trafic. Nu pot să nu adaug în ecuație și disconfortul locuitorilor din zonă.

Ar mai fi de adăugat faptul că schema de consilieri personali ai primarului Mihaiu a fost ridicată de la doi la șase și, la viceprimari, de la zero, la patru, pe salarii nesimțite. Mai mult, s-au scumpit parcările la nivelul Capitalei de aproape opt ori, iar mai nou, niciun loc de parcare nu va mai fi gratuit. Nu este neapărat rău că se merge în această direcție numai că scumpirile au fost prea bruște, nepregătite și neanunțate. S-a adăugat, în contextul unei situații grave prin care trec oamenii, niște cheltuieli în plus. Vorbim, totuși, de niște măsuri neadecvate pentru această perioadă.

Să nu uităm că și Radu Mihaiu, la Sectorul 2, și Clotilde Armand, la sectorul 1, nu puteau fi aleși fără sprijinul PNL…

Cei din PNL regretă astăzi și susținerea lui Nicușor Dan, la Primăria Capitalei, și susținerea lui Clotilde Armand, la Sectorul 1, și a lui Radu Mihaiu, la Sectorul 2, și dau vină pe Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, ceea ce este, până la un punct, adevărat. Dar să nu uităm că nu am văzut atunci liberali care să iasă public și să spună că alianța cu USR nu este bună. Ludovic Orban a plătit pentru greșeală dar noi, bucureștenii, vom continua să plătim până în 2024.

Un interviu realizat de Iulian Badea