Cătălin Drulă îi „spulberă” pe liderii Coaliției: PSD şi PNL au abandonat pachetul de proiecte pentru infrastructura de transport pentru Oltenia!

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat joi, la Craiova, că PSD şi PNL au abandonat pachetul de proiecte pentru infrastructura de transport pentru Oltenia, precum drumul de mare viteză Craiova-Lugoj, drumul expres Craiova-Târgu Jiu, centura de sud a Craiovei, calea ferată Craiova-Bucureşti şi calea ferată Craiova-Timişoara.

„Pentru drumul de mare viteză Craiova-Lugoj, practic legătura Craiovei cu vestul, am lansat anul trecut licitaţia pentru proiectarea acestui drum. Pentru prima dată am făcut ceva, pentru că 30 de ani doar s-a vorbit despre un proiect viitor fără să ai nimic ca documentaţie tehnică. Trebuie să ai o documentaţie tehnică şi apoi o scoţi la licitaţie şi găseşti un constructor. Ba chiar, când am lansat-o, politicienii locali, politicenii doljeni au fost foarte încântaţi că am făcut un lucru bun. În primăvara aceasta era gata de semnat contractul: o singură firmă, un proiect mare, de la cap la coadă, peste câţiva ani puteam lansa licitaţia de construire. Ce a făcut Grindeanu? A anulat licitaţia abuziv, iar asta o spun instanţele statului pentru că acea anulare a fost la rândul ei anulată de instanţă spunând că este abuzivă. Grindeanu a relansat altă licitaţie peste licitaţia existentă. Dacă vă vine să credeţi, există două licitaţii în paralel acuma: una era gata să fie semnată şi contractată, a împărţit traseul în patru bucăţi şi a mai lansat una. (…) Este o ilegalitate la mijloc. De neînţeles şi toxic acest comportament”, a spus Drulă, într-o conferinţă de presă.

Fostul ministru al Transporturilor a mai afirmat că şi proiectul pentru drumul expres Craiova-Târgu Jiu este întârziat. „Este un proiect pe care l-am contractat în primăvara lui 2021, cu proiectare la cheie. La ora asta studiul de fezabilitate trebuia să fie gata şi proiectul tehnic predat anul viitor. Nu sunt gata studiile geotehnice de teren. Practic pare că aceşti proiectanţi fac ce vor la Ministerul Transporturilor, unde e sat fără câini. Eu îi chemam în şedinţă o dată la o săptămână, la două săptămâni, virtual vorbind îi dădeam cu capul pe masă sau dimpotrivă îi felicitam”, a declarat liderul USR.

Despre felul în care decurg lucrările la centura de sud a Craiovei, Drulă a spus că „este deja ruşinos ce se întâmplă”.

Cătălin Drulă a menţionat că lucrurile stau la fel şi pentru calea ferată Bucureşti-Craiova, dar şi pentru Craiova-Timişoara.