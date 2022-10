Omagiu Ciprian Porumbescu, la Casa Artelor Dinu Lipatti

Casa Artelor Dinu Lipatti organizează evenimentul „Omagiu Ciprian Porumbescu” Ediția a II-a, vineri, 14 octombrie 2022, de la orele 19:00, cu ocazia împlinirii a 169 de ani de la nașterea compozitorului, violonistului, teologului și marelui patriot Ciprian Porumbescu.

A rămas în istoria muzicii românești pentru muzicalitatea aparte a lucrărilor sale ce au ca teme folclorul autentic românesc, precum și tematici patriotice. Este recunoscut pentru opera ce îl va face celebru, „Balada pentru vioară și orchestră” prin care va cristaliza acest gen muzical, dar și pentru „Crai nou” – prima operetă scrisă de un compozitor român. A compus muzica pentru celebrul cântec „Pe-al nostru steag e scris Unire” şi imnul „Trei culori”.

„Omagiu Ciprian Porumbescu” continuă seria de evenimente de la Casa Artelor Dinu Lipatti din Programul „Omagiu”, ce are ca scop promovarea Culturii clasice românești și al Patrimoniului cultural național imaterial, prin aducerea în amintirea publicului personalități emblematice naționale și internaționale.

Evenimentul dedicat marelui compozitor va începe de la orele 19:00 și va avea invitați pe măsură, Recitalul Extraordinar „Omagiu lui Ciprian Porumbescu” fiind susținut de tânărul violonist Antonio Piculeata (România) și pianista Marie François (Belgia). În program au fost incluse compozițiile semnate de Ciprian Porumbescu, George Enescu, Dinu Lipatti, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Fritz Kraisler.

Seara va continua cu proiecția filmului artistic biografic „Ciprian Porumbescu” (1973) în regia şi scenariul lui Gheorghe Vitanidis, producție a Studioului de Cinematografie București ce prezintă ultimii doisprezece ani din scurta viață a compozitorului. Povestea urmărește dragostea lui pentru Berta (Tamara Crețulescu), anii de studiu la Facultatea de Teologie de la Cernăuți unde Ciprian Porumbescu (Vlad Rădescu) şi foştii săi colegi fondează Arboroasa – prima societate academică din Bucovina. Din distribuția filmului mai fac parte: Sebastian Papaiani – Zaharia Voronca, colegul lui Ciprian, Toma Caragiu – colonelul imperial, Amza Pellea – profesorul Carol Miculi, Iurie Darie – profesorul Lazăr Nastasi de la Brașov.

Violonistul Antonio Piculeata s-a născut la New York în anul 2007 într-o familie de muzicieni renumiți de muzică clasică și tradițională românească. Antonio a început să studieze vioara la vârsta de șase ani, îndrumat de părinții săi. Talentul său muzical s-a manifestat încă de la o vârstă fragedă susținând primul său concert ca solist al Orchestrei „The Medici”, dirijată de Iosef Prunner, la Sala Simfonică „Ateneu” din România, la vârsta de 9 ani. În anul următor, a fost invitat să interpreteze Concertul pentru vioară nr. 3 de Mozart cu Orchestra Filarmonicii Oltenia din Craiova sub bagheta lui Mădălin Voicu. În 2019 îl întâlnește pe Roman Kim (Inovatorul violoniștilor secolului 21), care se arată imediat interesat de talentul său muzical și îl îndrumă spre secrete deosebite ale tehnicii violonistice. La vârsta de 12 ani, Antonio a luat lecții particulare la faimoasa Juilliard School of Music cu Li Lin și asistentul său Kenneth Renshaw, urmate de studii intensive cu profesorul rus, Viktor Basis, la Lucy Moses School of music din New York City.

Pianista Marie François a concertat în Belgia, Olanda, Franța, Germania, Luxemburg, Italia, Ucraina, Marea Britanie și SUA. Printre aceste concerte se numără și cele de la Sala Mică a Concertgebouw din Amsterdam, Sala Regina Elisabeta din Anvers, în cadrul Festivalului B-Classic din Belgia, Festivalul de pian din Miami, Festivalul Schiermonnikoog din Olanda și Festivalul de muzică Aurora din Suedia. A participat la cursuri de măiestrie cu Elisabeth Leonskaja, Jan Wijn, Pavel Gililov, Alexander Melnikov, Yoheved Kaplinsky, Anton Nell, Alexander Moutouzkine, Sergio Tiempo, Peter Donohoe. De asemenea, a participat timp de trei ani la Accademia Chigiana din Siena, unde a luat lecții cu Lilya Zilberstein.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea sau la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bd. Lascăr Catargiu nr 12. Accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora este gratuit cu o rezervare în prealabil la numărul de telefon 0314252563.

https://www.iabilet.ro/bilete-omagiu-ciprian-porumbescu-casa-artelor-dinu-lipatti-editia-a-ii-a-79570/?q=CASA+ART

Conceptul evenimentului „Omagiu Ciprian Porumbescu” aparține pianistei și regizoarei Alice Barb, Director fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti, instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București.