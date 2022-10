Victor Ponta critică dur legile justiției: Cum adică putem să nu respectăm deciziile CCR. Mai suntem un stat de drept? Mai avem Constituție și legi?

Liderul Pro România, Victor Ponta, trage un semnal de alarmă în privința legilor justiției în contextul în care s-a eliminat orice pedeapsă pentru magistrații care nu respectă hotărârile Curții Constituționale.

„In acest caz George Simion chiar cred ca are dreptate ( in altele nu are – dar aici da) ! Cum adica putem sa NU respectam deciziile Curtii Constitutionale ( desi in Constitutia Romaniei scrie clar ca sunt “obligatorii”)! Pai daca ne spuneau asa la Referendumul pentru demiterea lui Basescu in 2012 ( cand CCR a decis ca nu e valid din lipsa de cvorum) Romania era in alt loc al istoriei – dar atunci Ministrul de azi al Justitiei era cu Basescu si spunea ca trebuie sa respectam decizia CCR de invalidare a votului a 7,4 milioane de romani! Si asa a spus si Comisia Europeana! Acum nu mai e asa?? Cine si pe ce baza decide ca nu trebuie sa se respecte ? Si care decizii ? De ce mai avem atunci Curte Constitutionala ? Si cat va trece pana cand o ne spuna ca nu trebuie sa respectam nici deciziile judecatoresti daca nu sunt bune pentru cei care au “Puterea”! Mai suntem o tara ? Un stat de drept? Mai avem Constitutie si legi? Nu prea!