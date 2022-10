Marcel Ciolacu și-a impus punctul de vedere în Coaliție: Salariul minim va crește la 3.000 de lei. Pensiile se vor majora cu 10%!

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că se discută în Coaliţie despre blocarea angajărilor la stat şi că majorarea pensiilor se va face într-o singură tranşă.

Marcel Ciolacu a precizat că a fost convenit în coaliţie că va fi mărit salariul minim la 3.000 lei, iar pensiile vor fi majorate cu minim 10%. Liderul PSD a reiterat că a cerut Ministerului Muncii şi Ministerului de Finanţe o analiză a veniturilor pe familie, pentru a vedea situaţia punctual şi a dezminţit faptul că ar fi afirmat că majorarea pensiilor va fi făcută în două tranşe. „Noi avem două legi. Avem una care ne spune că trebuie să indexăm pensiile, dar cu nu indicele de inflaţie a anului în curs, pentru că nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflaţie medie pe anul trecut. Şi mai avem o lege cu mărirea pensiilor cu 40%. În acest moment, dacă mărim cu 11,9% ajungem la acel procent de 40%”, a mai explicat el.

„Nu, nu am spus acest lucru. Noi avem două legi. Avem una care ne spune că trebuie să indexăm pensiile, dar cu nu indicele de inflaţie a anului în curs, pentru că nu se poate legal. Noi avem 5,2 o inflaţie medie pe anul trecut. Şi mai avem o lege cu mărirea pensiilor cu 40%. În acest moment, dacă mărim cu 11,9% ajungem la acel procent de 40%. Cu toţii am convenit că va fi o mărire şi nu va fi mai mică de 10%. Cu toţii am hotărât mărirea salariului minim la 3.000 lei. Există mai multe abordări, dar eu aş respecta legea cu indicele de inflaţie. Nu trăim numai anul acesta şi să vedem cât ne mai rămâne din cei 11,9% ca să îi putem acoperi.Propunerea bugetară va fi cu bugetul pe anul următor. Normal că va fi de la 1 ianuarie. Sunt două legi în România în acest moment care trebuie puse în aplicare, una cu indicele de inflaţie de 5,2% şi una în care să avem o creştere de 11,9%. Nu se măresc în 2 tranşe. Totul va fi de la 1 ianuarie prins în buget. E un efort bugetar de 11 miliarde lei. Am cerut Ministerului Muncii şi Ministerului de Finanţe să vină cu venituri pe familie ca să vedem punctual la cei care au nevoie. Toate aceste discuţii vor fi odată cu construirea bugetului pe anul viitor, care nu va mai fi prezentat cum a fost făcut timp de 32 de ani. Este prima oară când va fi un buget prezentat pe program şi proiect”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat luni la Parlament dacă vor fi crescute pensiile în două tranşe.

Chestionat dacă va rămâne valabilă şi anul viitor măsura îngheţării veniturilor angajaţilor la stat, pentru a face economie la buget, liderul PSD a răspuns: „Haideţi să vedem. În ceea ce priveşte angajările în sistemul bugetar, eu unul susţin categoric că trebuie stopate”.

„Au fost excepţiile pentru PNRR. Cred că recomandarea mea era că ar fi fost mai bine să redirecţionăm anumiţi angajaţi acolo unde era nevoie. Haideţi să vedem şi să hotărâm în coaliţie. Am hotătârt până acum o creştere a salariului minim la 3.000 lei şi a pensiilor cu minim 10%”, a adăugat Ciolacu.

Chestionat dacă va fi păstrată pe viitor măsura reducerii cu 50 bani pe litru a carburanţilor, la alimentarea la pompă, preşedintele social-democraţilor a replicat: „Ştiu că e până la 1 ianuarie. Haideţi să vedem”.

„Toate aceste lucruri le discutăm în construirea bugetului pe anul viitor. Există o singură recomandare. Trebuie să luptăm cu inflaţia. O astfel de măsură duce la reducerea inflaţiei şi atunci rămânem în această zonă. Văd că la carburanţi s-au cam reglat lucrurile. Am văzut că şi la gaze au început să se regleze. Actualul Guvern nu a venit cu indicele de inflaţie la accize. Dacă am fi făcut asta ar fi crescut preţurile la carburanţi cu 16%. Vom vedea şi vom găsi măsurile cele mai bune”, a conchis Marcel Ciolacu.