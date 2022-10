Filialele Forța Dreptei, creștere semnificativă în teritoriu. Ludovic Orban a participat la constituirea filialei Forța Dreptei Curtea de Argeș!

Ca o reacție fermă la alungarea din PNL și la alianța toxică cu PSD, nășită de Iohannis, Ludovic Orban și nemulțumiții din PNL au pus bazele Forța Dreptei, un partid liberal tânăr, dornic să recredibilizeze noțiunea de liberalism! Convine sau nu unora sau altora, Ludovic Orban rămâne, de departe, cel mai liberal dintre liberalii actuali!

Forța Dreptei continuă să crească în teritoriu. Este greu să câștigi capital electoral pe o scenă politică dominată de PSD și PNL, în care banii publici merg (doar) spre Modrogan și Kiseleff. Cu toate acestea, Ludovic Orban pare decis să reușească. Filialele noului partid apar una după alta, ceea ce arată că nu puțini sunt cei care au renunțat să mai creadă în viitorul unui PNL subordonat total de Iohannis și PSD, dar tot mai îndepărtat de electoratul partidului, cel care nu înțelege apropierea de PSD.

Liderul Forța Dreptei a participat ieri la constituirea filialei Forța Dreptei Curtea de Argeș.

„Am inaugurat sediul Forța Dreptei și am lansat Organizația municipală Curtea de Argeș. Am depus o coroana de flori la mormintele Regelui Ferdinand și Reginei Maria din Manastirea Curtea de Argeș deoarece anul acesta am sărbătorit centenarul încoronării.