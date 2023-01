Robbie Williams susține brandul Nestlé Felix din portofoliul Purina

Puțini știu despre pasiunea lui Robbie Williams pentru pisici, așa că asocierea marelui cântăreț cu Nestlé pentru promovarea brandului de mâncare pentru feline Felix the Cat, din portofoliul Purina, a fost o mare surpriză miercuri seara, când spotul video cu cei doi a fost lansat, în premieră exclusivă pe YouTube, aici.

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, s-a asociat cu Robbie Williams, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru a promova brandul de mâncare pentru pisici Felix the cat, din portofoliul Purina. Pentru acest proiect, Robbie a înregistrat un nou cântec, intitulat „It’s Great To Be a Cat!” care este și coloana sonoră a spotului video.

Cântecul este despre viața lipsită de griji a pisicilor, iar în timp ce Robbie îl interpretează, Felix dă o raită printre instrumentele orchestrei, făcând ceea ce fac pisicile cel mai bine: dărâmă tot în cale, trecând mai departe cu o grație de prinț. Nestlé spune că melodia va fi disponibilă și pentru redare pe Spotify, în curând.

Vorbind despre proiectul împreună cu Purina/Nestlé, Robbie Williams a spus: „(…) Sunt noua voce a lui Felix. Am fost un fan de multă vreme al pisicilor, am avut mulți prieteni feline de-a lungul anilor și, după ce le-am studiat comportamentul fascinant, pot spune cu încredere: Este grozav să fii o pisică.”

Mai multe povești de culise și imagini despre acest proiect puteți găsi aici.

Brandul Felix oferă o gamă de rețete delicioase care arată și miros extrem de bine pentru pisici. Preparată special cu bucăți cărnoase fragede într-un aspic suculent, pisica ta o va găsi irezistibilă la orice moment al mesei. Toate rețetele din gama Felix sunt realizate cu ingrediente delicioase, de cea mai bună calitate. Mai multe detalii despre Felix și Purina găsiți aici

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1996, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, NESQUIK, Chocapic, KitKat®, Lion, JOE®, After Eight, MAGGI®, Purina, NAN®, GERBER®, Nespresso, Optifibre etc. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani companii a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de zero emisii nete de carbon până în 2050.

