Victor Ponta, mesaj tranșant: „Sper ca, dupa numirea ca premier a lui Marcel Ciolacu, Guvernul sa facă ce făcea în 2014-2015, și ne va fi bine tuturor!”

Declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, potrivit căreia România are o balanță comercială defavorabilă și, ca atare, statul trebuie să intervină, a generat reacția liderului Pro România, Victor Ponta.

„In 2014 – 2015 Romania a reusit sa exporte mai multa mancare decat sa importe / nu “Statul” – ci Guvernul a luat masura de a reduce TVA de la 24 % la 9% la produsele alimentare / nu “Statul” a produs ci Guvernul PSD – ALDE a sprijinit producatorii romani si industria alimentara din Romania / nu “Statul” ci Guvernul ( in care era si Marcel Ciolacu membru al Echipei ) a reusit sa atraga 100% din fondurile europene pentru Agricultura!”, a punctat Ponta.

Potrivit liderului Pro România, dupa 2016 au venit “Guvernele Mele” ( adica ale lui Klaus Iohannis si Liviu Dragnea ) si am ajuns sa gasim in supermarket doar produse alimentare din import – si am obligat toti producatorii romani sa vanda la firme straine sau sa dea faliment !”.

„Sper din tot sufletul ca, dupa numirea ca Premier a lui Marcel Ciolacu, Guvernul sa faca ce facea in 2014-2015 , si ne va fi bine tuturor! E cam ultima sansa! Dupa o sa fie prea tarziu!”, a conchis Ponta.

