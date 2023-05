ARCUB la Noaptea Muzeelor din 13 mai: Acces gratuit la expoziţiile artiştilor Cristian Dumitrescu, Dana & Stéphane Maitec şi Cristian Graure

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti pregăteşte un program special pentru Noaptea Europeană a Muzeelor #19 din 13 mai, cu patru expoziţii de fotografie, sculptură, pictură şi grafică la ARCUB – Hanul Gabroveni, iar la sediul Primăriei Capitalei cu cea de-a treia ediţie a evenimentului „Primăria deschisă”, un proiect organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB.

Una dintre locaţiile din acest an a Nopţii Muzeelor, ARCUB – Hanul Gabroveni aşteaptă vizitatorii să se bucure de acces gratuit în intervalul orar 18:00-02:00. Clădire monument istoric de secol 19, sediul ARCUB din Centrul istoric îşi deschide porţile de Noaptea Muzeelor cu patru expoziţii recent vernisate, care ocupă toate spaţiile expoziţionale ale hanului.

O expoziţie de neratat este cea mai recentă expoziţie personală a graficianului, sculptorului şi pictorului Mircia Dumitrescu, recunoscut pentru ilustraţiile realizate pentru mari autori români şi internaţionali. Intitulată „DESEN/GRAVURĂ/PICTURĂ/SCULPTURĂ/CARTE BIBLIOFILĂ”, expoziţia lui Mircia Dumitrescu poate fi vizitată în spaţiile expoziţionale de la etajul şi demisolul Hanului Gabroveni.

Cu o reputaţie internaţională în fotografia de artă şi fashion, duoul artistic Dana & Stéphane Maitec prezintă la ARCUB o formă inovativă de a face fotografie cu o nouă expoziţie din seria Reflections. La prima vedere, lucrările lor cele mai recente pot părea asemănătoare picturii sau, datorită iluziei perfecte a tridimensionalității, sculpturii. Aceste imagini sunt însă un nou mod de a realiza fotografie, fără nicio intervenție digitală ulterioară, prin intermediul unui joc fluid de reflexii folosind prisme, colaj și obiecte sculpturale din materiale reflectorizante.

Programul expoziţiilor la ARCUB de Noaptea Muzeelor #19 este completat de expoziţia de fotografie The Unseen Falls in Black & White a artistului vizual timişorean Cristian Graure şi de expoziţia de grup a unor artişti liceeni I Wish to… by Premium Edu.

Expoziţiile de la ARCUB – Hanul Gabroveni pot fi vizitate cu acces gratuit în ziua de sâmbătă, 13 mai 2023, în intervalul orar 18:00-02:00, în cadrul celei de-a 19-a ediţii a Nopţii Europene a Muzeelor.

Pe lângă programul expoziţional de la sediul din strada Lipscani 84-90, ARCUB este coorganizator al evenimentului „Primăria deschisă”, care invită bucureştenii să viziteze Palatul din bulevardul Regina Elisabeta, sediul Primăriei Capitalei. Pentru al treilea an consecutiv, Primăria Capitalei participă la Noaptea Europeană a Muzeelor cu un program artistic de expoziţii despre Bucureşti, muzică live şi tururi ghidate ale clădirii.

PROGRAM ARCUB @NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR, 13 MAI 2023

18:00-02:00

Hanul Gabroveni – Strada Lipscani 84-90

Mircia Dumitrescu. DESEN/GRAVURĂ/PICTURĂ/SCULPTURĂ/CARTE BIBLIOFILĂ

Etaj 1 – Sala Coloanelor, Sala Lipscani, Sala Gabroveni / Demisol – Sala Bolţilor

Expoziţie nerecomandată persoanelor sub 18 ani.

Graficianul, pictorul şi sculptorul Mircia Dumitrescu expune la ARCUB lucrări de debut şi lucrări recente în expoziţia personală de anvergură „DESEN/GRAVURĂ/PICTURĂ/SCULPTURĂ/CARTE BIBLIOFILĂ”. Expoziţia acoperă o gamă largă de tematici şi expresivităţi, de la desen până la pictură, sculptură şi carte bibliofilă şi marchează 90 de ani de la naşterea regretatului critic şi istoric literar.

Perioadă de vizitare: 9-30 mai // marţi-duminică 12:00-20:00 // luni închis

Dana & Stéphane Maitec. REFLECTIONS #2

Parter – Sala Arcelor

Artiști cu un background în scenografie teatrală și cinematografică, cu o carieră internațională în fotografia de artă și fashion și cu expoziții la Paris, Bruxelles, Amsterdam, Geneva sau Los Angeles, Dana & Stéphane Maitec prezintă, în luna mai la ARCUB, un nou mod de a face fotografie în expoziţia „Reflections #2”.

Perioadă de vizitare: 12-30 mai // marţi-duminică 12:00-20:00 // luni închis

Cristian Graure. THE UNSEEN FALLS IN BLACK & WHITE

Parter – Sala Cafenea

Expoziţia de fotografie a artistului şi cercetătorului interdisciplinar Cristian Graure poartă publicul într-un univers cu accente specifice dark-wave-ului progresiv. „La o primă privire, atunci când te concentrezi doar asupra fotografiilor […], ele par a fi creații grafice, și chiar sunt în bună măsură. Însă atunci când distingi decupajele, ieșirea din plan a anumitor detalii, jocurile de lumină și umbră, reliefurile, admiți a fi confruntat cu o operă de sculptor. Un sculptor care încearcă nostalgia gravorului aplecat asupra plăcii sale.” Cristian-Robert Velescu

Perioadă de vizitare: 6-20 mai // marţi-duminică 12:00-20:00 // luni închis

I WISH TO… by PREMIUM EDU

Parter – Sala Librărie

Expoziția de grup „I Wish to… by Premium Edu” prezintă creaţii ale elevilor de liceu din România ce au transpus lucrurile care îi pasionează în obiecte creative. Lucrările din expoziţie au fost selectate în urma unui open call lansat în luna aprilie şi variază de la lucrări de design vestimentar la sculpturi, graphic design, fotografie, pictură în ulei, film şi creative writing.

Perioadă de vizitare: 13-21 mai // marţi-duminică 12:00-18:00 // luni închis