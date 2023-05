Viața, această perpetuă repetiție… Orașul nostru – premieră la Teatrul EXCELSIOR

Cum ar arăta viața noastră dacă am putea să o privim cu ochi de spectator? Dacă am avea șansa să retrăim un moment din trecut, care ar fi acela?

Teatrul EXCELSIOR prezintă, pe 9 și 10 iunie, de la ora 19:00, premiera spectacolului Orașul nostru de Thornton Wilder, regia Alexandru Dabija. Este prima colaborare a regizorului cu actorii Teatrului EXCELSIOR și, totodată, prima sa punere în scenă a acestui text de referință al dramaturgiei mondiale. Ada Milea semnează muzica originală a spectacolului.

Scrisă în 1938 și distinsă cu Premiul Pulitzer în același an, piesa Orașul nostru urmărește viața de zi cu zi a locuitorilor unui orășel american, Grover’s Corners, pe parcursul a 12 ani – un bun prilej de a vorbi, cu umor și compasiune despre Viață, cu caruselul ei de întâmplări banale sau excepționale, cu preaplinul sau golul ei de sens.

În maniera sa inconfundabilă, cu umorul și inteligența care îi definesc amprenta regizorală, Alexandru Dabija a creat alături de actorii Teatrului EXCELSIOR un spectacol care aduce în prim-plan forța de semnificare a gestului și a cuvântului, dincolo de convențiile clasice ale teatrului sau decoruri sofisticate. Un oraș-spectacol, la granița fragilă dintre Aici și Dincolo, care surprinde oamenii și balansul lor tragicomic între acele acțiuni mereu repetabile și marile evenimente care par să dea sens existenței noastre efemere. Oamenii, acești mereu captivi între normalitatea ca standard de viață și fericirea ca deziderat absolut, risipesc prezentul alergând mereu între viitor și trecut. Orașul nostru este o invitație de a fi mai atenți la viață, de a aprecia micile bucurii și de a prețui fiecare clipă.

Alexandru Dabija: „Ideea acestei montări a apărut într-un context foarte favorabil. Am întâlnit la Teatrul EXCELSIOR o trupă minunată de actori, o trupă extraordinară pe care am descoperit-o – nu cu surpriză, pentru că știam că e o trupă bună! Știam că e o trupă bună, dar nu știam că e chiar atât de bună! E o trupă excelentă! (…) Am acceptat provocarea. Textul acesta, eu voiam să îl fac de foarte multă vreme. Cred că este unul dintre textele majore ale culturii teatrale contemporane. Este un text extrem de important și underrated”.

Teaser spectacol: https://youtu.be/1zNl05FhCU0

Detalii, pe www.teatrul-excelsior.ro. Biletele pot fi achiziționate de pe platforma bilet.ro și de la Casa de bilete.

Orașul nostru este cea de-a șasea producție a Teatrului EXCELSIOR din actuala stagiune.

Orașul nostru

de Thornton Wilder

traducerea Radu Lupan

Distribuția:

Regizorul tehnic unu – Iulia Samson

Regizorul tehnic doi – Bogdan Nechifor

Regizorul tehnic trei – Dan Pughineanu

Doamna Gibbs – Mihaela Trofimov

Doctorul Gibbs – Doru Bem

Doamna Webb – Oana Predescu

Domnul Webb – Mihai Mitrea

Emily Webb – Dana Marineci

George Gibbs – Mircea Alexandru Băluță

Rebecca Gibbs – Ana Udroiu

Wally Webb – Radu Micu

Profesorul Willard – Dan Clucinschi

Sam Craig – Ovidiu Ușvat

Joe Stoddard – Matei Arvunescu

Howie Newsome – Ion Bechet

Sergentul Warren – Robert Radoveneanu

Joe Crowell / Si Crowell – Alex Popa

Doamna Soames – Andreea Hristu

Simon Stimson – Dragoș Spahiu

Doamna Stimson – Annemary Ziegler

O femeie din cor – Elena Ghimpețeanu

Regia: Alexandru Dabija

Muzica originală: Ada Milea

Costume: Andrada Chiriac

Asistent regie: Vasea Blohat

Fotografii: Andrei Gîndac

Durata: 2h (cu pauză)

Recomandare de vârstă: 14+