Hello Holidays, oferte imbatabile pentru sezonul turistic în Grecia în sezonul 2023

Ofertele propuse de Hello Holidays pentru Grecia, în sezonul 2023, sunt greu de refuzat, agenția prezentând 130 de variante de vacante cu cazare in studiouri si hoteluri în Grecia.

Spre exemplu, un charter autocar Halkidiki (Kassandra + Sithonia), pleaca din Bucuresti, saptamanal (vinerea), in perioada 12.05.2023 (prima plecare) – 29.09.2023 (ultima plecare).

Pachete de vacanta, de sapte nopti, cu transport autocar pornesc, de asemenea, de la un preț mai mult decât ofertant și anume de la 156 de euro/persoana/studio, care creste in functie de tipul cazarii și perioada aleasă de turiști.

De asemenea, toate hotelurile din portofoliul Hello Holidays se pot rezerva si pentru vacante cu transport individual.

Grecia este destinatia cu care Hello Holidays si-a inceput activitatea, cu 16 ani in urma, si are vara de vara preturi speciale pentru vacante, datorita colaborarii indelungate cu agentiile partenere.

Preturi pachete (cazare + transport) la hoteluri de top din Kasandra, Sithonia, Halkidiki, deținute de prestigioasa companie Zeus International.

Ammoa, de la 1.022 de euro/persoana

Ajul, de la 1.160 de euro/persoana

Cora Hotel, de la 732 de euro/persoana

Lazart, de la 670 de euro/persoana (doar cazare)

Zeus International este o companie de management hotelier, care ofera modele de operare personalizate pentru nevoile clientilor si piata specifica.

Are birouri in Atena, Bucuresti, Milano, Nicosia si Sofia si este una dintre cele mai importante companii de management hotelier din Grecia. Opereaza peste 3.500 de camera in 22 de hoteluri

In Bucuresti compania este prezenta la Hotel Central, Hotel Venetia și Hotel Opera.